Gespräch zwischen neuem Sandoz-CEO und Betriebsrat

Der neue Sandoz-Chef Richard Saynor und der Betriebsrat haben über die geplante Schließung des Entwicklungszentrums gesprochen.

Holzkirchen – Bereits zwei Tage nachdem die Hexal-Beschäftigten anlässlich der Amtseinführung des neuen Sandoz-CEO Richard Saynor gegen die geplante Schließung des Entwicklungszentrums demonstriert hatten (wir berichteten), haben sich der Betriebsrat und Saynor zum Gespräch getroffen. „Wir haben ihm noch einmal die Bedeutung des Entwicklungszentrums in Holzkirchen klargemacht“, sagt Betriebsratsvorsitzender Florian Steinmüller. „Im Fall einer Schließung droht der Firma ein massiver Verlust an Erfahrung und Kompetenz.“

Ob das Gespräch von Erfolg gekrönt ist – und eine Schließung tatsächlich abgewendet werden kann – ist unklar. „Saynor hat zugesagt, sich die Gründe für die geplante Schließung noch einmal anzuschauen und will mit uns im Gespräch bleiben. Das ist schon mal was wert“, sagt Steinmüller. Allerdings sei auch klar, dass Saynor keine Versprechungen abgeben könne. Die Entscheidung, das Entwicklungszentrum zu schließen, sei vor seiner Zeit getroffen worden. „Wir wissen es aber zu schätzen, dass Herr Saynor sehr schnell zu einem Gespräch bereit war“, sagt Steinmüller.

Wie berichtet will Sandoz das Entwicklungszentrum in Holzkirchen Ende 2020 schließen. Die Medikamenten-Entwicklung soll dann in Indien, Slowenien und Tirol stattfinden. Etwa 250 Beschäftigte sind davon betroffen.