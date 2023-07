Gesucht: Helfer für neues Containerdorf

Sammelunterkunft in Holzkirchen

Von Andreas Höger

Bis Ende des Jahres entsteht in Holzkirchen ein Containerdorf für 218 Flüchtlinge. Die Marktgemeinde will daher einen neuen Helferkreis ins Leben rufen - und hofft auf Ehrenamtliche.

Holzkirchen – Die Ausschreibung war erfolgreich, der Zuschlag ist erteilt: Bis Ende des Jahres wird bei Holzkirchen ein Containerdorf für 218 Flüchtlinge aus dem Boden wachsen. Um den Geflüchteten mehr zu bieten als ein Dach über dem Kopf, will die Marktgemeinde einen neuen ehrenamtlichen Helferkreis ins Leben rufen. Mitmachen kann jeder.

Die Erdarbeiten im Moarhölzl laufen. Das Terrain wird bereitet, um auf einer Fläche, auf der von 2015 bis 2017 bereits eine Traglufthalle Flüchtlinge beherbergte, eine zweistöckige Container-Siedlung für 218 Geflüchtete zu errichten. Bauherr ist der Freistaat, vertreten durch das Landratsamt. Den Grund stellt die Marktgemeinde Holzkirchen zur Verfügung. Anfang Juli fand das Landratsamt eine Firma, die das Containerdorf vor den Toren Holzkirchens bauen wird.

Irgendwann Ende des Jahres, davon geht Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) aus, werden die ersten Bewohner einziehen. „Deswegen ist es an der Zeit, jetzt einen möglichst großen Helferkreis zu gründen und vorzubereiten, der die Bewohner unterstützt“, sagte er am Donnerstag bei einem Pressegespräch im Rathaus. Dies werde nicht alle Probleme lösen können, „aber mit Sicherheit helfen, dass es weniger davon gibt.“ Der Aufruf ergehe an alle Bürger, sich hier ehrenamtlich einzubringen, erklärte Lisa Richters, die Asyl-Ehrenamtskoordinatorin der Caritas im Landkreis. Ziel sei, den Menschen im Containerdorf zu helfen, sich möglichst schnell selber zu organisieren. Keine kleine Aufgabe, wie sie einräumt: „So eine große Dauerunterkunft hatten wir im Landkreis noch nie.“ Fünf bis sechs Jahre wird das Containerdorf im Moarhölzl wohl Geflüchtete aufnehmen.

Hilfe beim Deutschlernen, Begleitung zum Arzt

Der ehrenamtliche Helferkreis trägt nicht die Hauptlast der Betreuung, wie Richters beteuert. Ein Sicherheitsdienst wird rund um die Uhr vor Ort sein, für die Caritas wollen Elisabeth Holzheu (Flüchtlings- und Integrationsberatung) sowie Integrationslotsin Ulrike Westermann zweimal die Woche Beratungen in der Unterkunft anbieten. Die Holzkirchner Integrations-Beauftragte Mojgan von Düring wird laut Schmid ihre Sprachkenntnisse nutzen, um Brücken zu bauen. Längst wappnet sich auch die Holzkirchner Tafel. Integrations-Kompetenz kommt zudem von der Bürgerstiftung Holzkirchen.

Der neu zu bildende Helferkreis kann bereits auf eine Organisatorin bauen: Bärbel Sokat, Behinderten-Beauftragte der Gemeinde und zuletzt auch in der Ukraine-Hilfe aktiv, wird sich einbringen. „Es hat sich bewährt, die Helfer nach ihren Fähigkeiten einzusetzen“, sagt Sokat. Eine Komplett-Unterstützung für einzelne Flüchtlinge soll es nicht geben. Denkbar seien Hilfen beim Deutsch-Lernen, bei der Arbeitssuche oder bei Arztbesuchen.

„Wir wissen heute noch nicht, wer da einzieht“, sagt Richters. Sie geht davon aus, dass die meisten der ersten Bewohner schon jetzt im Landkreis einquartiert sind. Zuletzt seien viele Geflüchtete aus dem Jemen und Afghanistan ins Land gekommen. „Ein Großteil der Bewohner wird hier arbeiten dürfen“, betont Richters, „und die wollen das auch.“ Entscheidend sei deswegen für fast alle, schnell deutsch zu lernen.

Wer im Helferkreis mitmacht, bekommt an zwei Abenden kurze Einweisungen und wird als Teil des Teams registriert. „Ohne Registrierung gibt es keinen Zugang zum Containerdorf“, betont Holzkirchens Gemeinwesen-Koordinatorin Barbara Brandhuber. Ein erstes Treffen des neuen Helferkreises ist am 27. September im Rathaus geplant.

Wer sich im Helferkreis engagieren will: Im Holzkirchner Rathaus und im Büro der Bürgerstiftung (Marktplatz 2) liegen Fragebögen aus, die auch auf der Internetseite der Gemeinde abrufbar sind.