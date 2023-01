Krebspatienten verlieren ortsnahe Betreuung

Von: Andreas Höger

Das Gesundheitszentrum Atrium in Holzkirchen: Hier gibt es künftig keine Krebsbehandlung mehr. © THOMAS PLETTENBERG

Die langjährige Time-Share-Praxis im Holzkirchner Atrium schließt. Das MVZ übernimmt die Räume - und eröffnet darin eine zusätzliche „Rooftop“-Praxis.

Holzkirchen – Keine Krebsbehandlungen mehr, dafür mehr Platz für Orthopädie und Chirurgie: Im Gesundheitszentrum Atrium gibt es Verschiebungen beim medizinische Angebot. Im Dachgeschoß hat die seit 2006 bestehende Time-Share-Praxis seit Jahresende geschlossen. Die frei werdenden Räumlichkeiten hat das „Medizinische Versorgungszentrum“ (MVZ) Holzkirchen bezogen, das bereits im ersten Stock ein breites Spektrum ärztlicher Versorgung bietet.

Wie MVZ-Praxismanagerin Pia Riesch auf Anfrage erklärt, soll in der künftigen „Rooftop“-Praxis das MVZ des Krankenhauses Agatharied unterkommen. Dieses Standbein der Agatharieder Klinik für ambulante Eingriffe, das vor gut vier Jahren im Atrium eröffnete, wird organisatorisch vom MVZ Atrium mitbetreut, das seinerseits als eigenständige Ärzte-Gesellschaft firmiert.

Als Barbara Müller, die langjährige Betreiberin der Time-Share-Praxis, ihren Ausstieg signalisierte, habe man die Chance genutzt, erklärt Riesch. „Es ist eng geworden bei uns. Wir sind froh über den zusätzlichen Platz.“ Mit dem Vermieter, der Inselkammer GmbH, sei man schnell einig geworden. Die „Rooftop“-Praxis verschafft dem MVZ Atrium im ersten Stock wieder mehr Luft. Dieses Zentrum für Orthopädie, Chirurgie und Neurochirurgie wird getragen von einer Gesellschaft aus fünf Ärzten.

Von den Ärzten, die bisher in der Time-Share-Praxis praktizierten, werden Beate Thaller (Neurologie) und Hans Behrendt (Dermatologie) auch in der neuen „Rooftop“-Praxis weiterhin Sprechstunden anbieten.

Für die Behandlung von Krebspatienten (Onkologie) passt das neue Konzept aber nicht mehr. Dr. Peter Sandor, der eine onkologische Praxis in Giesing betreibt, und sein Kollege Peter Kohl kamen zuletzt dreimal wöchentlich in die Time-Share-Praxis ins Atrium. 1260 Krebspatienten nutzten im Verlauf der vergangenen 15 Jahre allein Sandors Sprechstunden und Therapien, viele davon über Jahre. „Die Angebote wurden gut angenommen“, sagt Sandor, „ich bedaure, dass in Holzkirchen jetzt keine Onkologie mehr verfügbar ist.“ Krebspatienten müssen sich künftig eine heimatfernere Betreuung suchen. „Sicher eine wesentliche Verschlechterung der Versorgungssituation für diese Patienten“, sagt der Mediziner.

Nach eigenen Angaben bemühte sich der Giesinger Onkologe um neue Räumlichkeiten in Holzkirchen und Umgebung – bisher jedoch vergebens. Nicht nur geeignete Räume seien schwierig zu finden, sondern auch Fachpersonal, das lediglich an einem Tag in der Woche zur Verfügung steht. „Deswegen halte ich das Konzept einer Time-Share-Praxis für optimal, um fachärztliche Versorgung im ländlichen Raum zu gewährleisten“, sagt der Onkologe. Wünschenswert sei, dass lokale Behörden solche Strukturen fördern.

