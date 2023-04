Holzkirchner IT-Firma setzt auf Diversität

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Eine Frau in der IT-Branche: Saskia Hofmann ist bei ITK Engineering in Holzkirchen für das Personalmarketing verantwortlich. © thomas plettenberg

Mädchen und Buben ab der 5. Klasse bei der klischeefreien Berufswahl unterstützen – das ist das Ziel des Girls‘ Days sowie des Boys‘ Days am 27. April. Beim Girls‘ Day macht auch ITK Engineering aus Holzkirchen mit.

Holzkirchen – Das internationale Technologieunternehmen ist eine Bosch-Tochter und – branchentypisch – Männerdomäne: Nur rund 20 Prozent der Mitarbeiter sind Frauen. „Für die IT-Branche ist das ein durchaus guter Wert, andere Unternehmen liegen da deutlich drunter“, betont Pressesprecher Uli Kreutzer. Mit Maßnahmen wie dem Girls‘ Day soll langfristig der Frauenanteil erhöht werden: „Wir wollen Mädchen Mut machen, sich mit männertypischen Bereichen wie Informatik zu befassen“, erklärt Saskia Hofmann. Die 35-Jährige ist für das Personalmarketing verantwortlich. Nicht zuletzt, weil in der Branche weibliche Vorbilder fehlten, meinten junge Mädchen oft, Programmieren sei nur was für Jungs. „Aber Programmieren kann jeder, der darauf Lust hat.“

Hofmann findet nicht, dass es in Zeiten, in denen Männer Windeln wechseln, überholt ist, geschlechtsspezifisch Nachwuchs zu rekrutieren: „Natürlich gibt es im IT-Bereich heute mehr Frauen als früher, aber sie stellen noch immer die Minderheit.“ Erst jüngst auf einer Recruiting-Messe habe sie wieder die Erfahrung gemacht, dass sich vor allem Männer für die Branche interessierten.

Tatsächlich entspricht laut statistischem Bundesamt die Studienfachwahl junger Menschen meist weiterhin traditionellen Rollenmustern. Demnach liegt der Frauenanteil bei den sozialen Fachrichtungen aktuell bei 72 Prozent, in den Geisteswissenschaften und Künsten bei 65 Prozent. Im Ingenieurwesen und Baugewerbe sind nur 27 Prozent der Studierenden weiblich, in der Informations- und Kommunikationstechnologie – dem für ITK Engineering besonders relevanten Bereich – nur 19 Prozent.

Bei der Gewinnung weiblichen Nachwuchses für die Branche geht es aber nicht primär um die Überwindung des Fachkräftemangels: ITK Engineering betrachtet Vielfalt als einen Wert. „Diversität ist für alle Branchen wichtig“, sagt Hofmann. „Je bunter ein Team, desto besser das Arbeitsergebnis.“ Hofmann nennt ein Beispiel: Arbeite ein Team, das nur aus 50 Jahre alten deutschen Männern bestehe, die alle an der TU München studiert haben, an einem Problem, liefere es weniger überzeugende Lösungen, als gemischte Teams, in denen unterschiedliche Nationalitäten, Altersgruppen, Geschlechter und Studienabschlüsse vertreten seien. Deshalb setzt ITK Engineering bewusst gemischte Teams ein: „Das ist unsere Stärke.“

Hofmann hat bei der Organisation des Girls‘ Days darauf geachtet, den Teilnehmerinnen weibliche Mitarbeiterinnen zur Seite zu stellen, um eben nicht das Bild vom männlichen Informatiker oder Ingenieur zu bedienen. Die Teilnehmerinnen bekommen eine Firmenführung, hören Vorträge über funktionale Sicherheit, Cloud-Anwendung und Automotive Testing – und lösen eine Programmieraufgabe. Dafür setzt ITK Engineering ein für Kinder entwickeltes Programmierprogramm ein. Die Vorbereitung war aufwendig. „Wir mussten uns reinversetzen: Was wissen Elfjährige? Wie erklärt man Algorithmik altersgerecht? Aber jeder der Beteiligten hat das sehr gern gemacht.“

