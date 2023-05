Mädchen nehmen bei ITK Engineering Einblick in Technologie-Branche

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Teilen

Am Rechner: Die Elfjährigen hatten Gelegenheit, das Unternehmen ITK Engineering kennenzulernen. © ITK Engineering

Beim Girls‘ Day des Technologie-Unternehmens ITK Engineering haben Mädchen erste Erfahrungen im Programmieren gesammelt.

Holzkirchen – Was ist Algorithmik? Welche Cloud-Anwendungen gibt es? Wie funktioniert funktionale Sicherheit? Mit Fragen wie diesen haben sich vier junge Mädchen im Rahmen eines Schnuppertages bei ITK Engineering in Holzkirchen befasst. Wie berichtet, hatte das internationale Technologieunternehmen am bundesweiten Girls’ Day der Agentur für Arbeit teilgenommen, um Schülerinnen bei der klischeefreien Berufswahl zu unterstützen – und den Frauenanteil in der von Männern dominierten Branche zu erhöhen.

Mit Erfolg: „Ich könnte mir vorstellen, so einen Job irgendwann mal zu machen“, sagt zum Beispiel Teilnehmerin Sabine Bittner. Besonders gut gefallen hat der Elfjährigen die Führung durch das Firmengebäude. „Und dass wir selber etwas programmieren durften“, wie sie erzählt. „Bei der Programmieraufgabe mussten wir eine Figur und einen Hintergrund wählen und aus verschiedenen Puzzleteilen einen Plan mit Aufgaben für die Figur erstellen, die sie in einer bestimmten Reihenfolge erledigen soll. Das hat mir Spaß gemacht, weil es für mich neu war.“

Wie berichtet, hatte ITK Engineering für den Girls’ Day ein kindgerechtes Programm auf die Beine gestellt, um komplexe Sachverhalte für Schülerinnen ab der 5. Klasse begreifbar zu machen. „Aus unserer Sicht war der Girls’ Day ein voller Erfolg“, sagt Pressesprecher Uli Kreutzer. „Die Mädchen waren hochmotiviert, sehr neugierig und haben sich bei der praktischen Aufgabe sehr gut geschlagen.“

Dabei habe das Interesse der Teilnehmerinnen längst nicht nur dem Programmieren gegolten: Wie arbeiten die Erwachsenen in einem Büro? Wo gehen sie zum Mittagessen? Wird ihre Arbeit auch benotet? Das sei für die Mädchen genauso spannend gewesen, erzählt Kreutzer. „Ob eines der technikbegeisterten Mädchen eines Tages tatsächlich bei uns anfängt, weiß man heute nicht“, sagt Kreutzer. Aber das allein sei auch nicht ausschlaggebend. „Wir sind sicher, dass wir unsere Begeisterung für Technik und IT weitergeben konnten, und das ist eine tolle Sache!“

Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.