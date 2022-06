„Instabile“ Panzergranaten in Baugrube gefunden: 80 Holzkirchner evakuiert - Sprengung gelingt

Von: Andreas Höger

Teilen

Relikte des Ersten Weltkriegs: Bei Baggerarbeiten am Bahnhofweg kamen am Dienstagabend (31. Mai) diese zwei Panzergranaten zu Tage. Am Mittwoch (1. Juni) wurden sie in der Baugrube kontrolliert gesprengt. © Polizei

Der Fund von zwei Panzergranaten in einer Baugrube am Holzkirchner Bahnhofs verursachte am Mittwoch (1. Juni) umfangreiche Sperrungen und Evakuierungen. 80 Personen mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Sprengmeister entschlossen sich zur Sprengung in der Grube, die um 11.34 Uhr mit dumpfem Knall erfolgte.

Holzkirchen – Die Feuerwehr sperrte Straßen, das BRK richtete eine Notunterkunft im Fools-Theater ein: Der Bereich südöstlich der Holzkirchner Bahnhofs verwandelte sich am Mittwoch Vormittag zwischen 9.30 und 11.40 Uhr in einen großen Sperrbezirk. Die Ursache lag in einer Baugrube am Bahnhofweg 13: Arbeiter waren dort am Dienstagabend beim Ausbaggern auf zwei etwa 50 Zentimeter lange, verrostete Granaten gestoßen.

Ein Abtransport erschien dem Sprengkommando München angesichts des Alters der Munition als zu gefährlich. Um bei der Sprengung vor Ort niemand zu gefährden, lief eine groß angelegte Evakuierungsaktion an.

Die Feuerwehren aus Holzkirchen, Hartpenning, Föching und Otterfing riegelten gegen 9.30 Uhr die Zufahrtsstraßen ab; die Münchner Straße war zwischen McDonald’s-Kreisel und Oskar-von-Miller-Platz gesperrt. „Im Radius von 100 Metern um die Baugrube mussten die Bewohner ihre Häuser verlassen“, berichtet Robert Hirschel, stellvertretender Leiter der Polizei Holzkirchen.

Als wohnhaft gemeldet sind dort 250 Personen. „Tatsächlich haben wir 80 Menschen angetroffen, die den Gefahrenbereich verlassen mussten“, sagt Hirschel. Zwei Gehbehinderte brachte das BRK in Sicherheit. Die Evakuierten wurden zu einer Sammelstelle in der Ortsmitte gelotst.

Die Polizei, die mit 41 Einsatzkräften vor Ort war, ging von Haus zu Haus, kurz vor der Sprengung gab es einen letzten Kontrollgang. Drei Betroffene nutzten den vom BRK eingerichteten „Auffangraum“ im Fools-Theater.

Der Sperrbezirk umfasste auch Geschäfte und Gaststätten an der Münchner Straße bis zur Einmündung der Erlkamer Straße. Das Bahnhofsgebäude selber war nicht betroffen, aber das Büro des Fahrdienstleiters. Der Zugverkehr von und nach Holzkirchen wurde laut Polizei um 10.45 Uhr eingestellt. Nach Angaben der BRB warteten die Züge in Miesbach, Schaftlach und Deisenhofen. „Geplant war, dass die Sprengung so gelegt wird, dass Züge nicht betroffen sind“, sagt BRB-Sprecherin Annette Luckner, „leider hat das nicht ganz geklappt.“

Gefahrenbereich der Sprengung war um 11.10 Uhr geräumt

Wie die Polizei berichtet, waren die Granaten bereits am Dienstag zwischen 18 und 19 Uhr beim Ausbaggern einer Baugrube zum Vorschein gekommen; darüber war zuvor ein Altbau abgerissen worden. Die Arbeiter holten die Munition aus der Grube und legten sie am Grubenrand ab. Der Architekt des Bauvorhabens informierte die Polizei gegen 21 Uhr über den gefährlichen Fund.

Das Sprengkommando München war noch am Dienstagabend vor Ort. Als klar war, dass die Granaten bewegungsempfindlich sind und nicht mehr transportiert werden dürfen, bewachte die Holzkirchner Polizei den Fundort die ganze Nacht. Im Laufe des Mittwochvormittags liefen dann die Evakuierungen an. „Die Räumung des Gefahrenbereiches war gegen 11.10 Uhr vollzogen“, sagt Hirschel.

Wie die Polizei mitteilt, stiegen die beiden Sprengmeister kurz darauf in die drei Meter tiefe Baugrube und gruben dort ein 1,50 Meter tiefes Loch. Dorthinein deponierten sie die Granaten und schaufelten Sand darüber. Um 11.34 Uhr lösten sie die Zündung aus. „Es gab einen dumpfen Knall, den wir bis zu unserer Dienststelle hier am HEP-Kreisel hören konnten“, berichtet Hirschel. Die Sprengung gelang, umliegende Gebäude blieben unbeschädigt.

Sämtliche Sperren wurden ab 11.40 Uhr wieder aufgehoben. Die Evakuierten konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei betont, dass für die Bevölkerung zu keiner Zeit eine akute Gefahr bestand.

Sprengung in Baugrube: Weil die am Dienstag gefundenen alten Granaten zu „instabil“ waren, entschlossen sich die Sprengmeister, sie vor Ort in der Baugrube am Bahnhofweg unschädlich zu machen. Dafür musste am Mittwoch der Umkreis von 100 Metern evakuiert werden. © Stefan Schweihofer

Mittlerweile gibt es auch nähere Infos zur aufgefundenen Munition. Laut Polizei handelt es sich um zwei über 100 Jahre alte Panzergranaten aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Wie sie im Bereich des Holzkirchner Bahnhofs ins Erdreich und schließlich unter das nunmehr abgerissene Gebäude gelangten, ist völlig unklar.

Koordiniert wurde der Einsatz von der zweiköpfigen Führungsgruppe Katastrophenschutz am Landratsamt. Eingebunden waren zudem Bürgermeister Christoph Schmid und die Landkreisführung der Feuerwehr. Laut Landratsamt stellte die Feuerwehr insgesamt 65 Einsatzkräfte, das BRK war mit 26 Aktiven vertreten, das THW mit einer Person.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Holzkirchen-Newsletter.