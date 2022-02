Abends vor dem HEP: 16-Jährige von Unbekanntem begrapscht

Von: Andreas Höger

Vor dem HEP belästigten am Samstag zwei unbekannte Männer ein 16-jähriges Mädchen. © Symbolfoto: picture-alliance/dpa

Zwei Männer belästigten am Samstag vor dem Einkaufszentrum HEP eine 16-jährige Schülerin. Einer der Männer begrapschte das Mädchen sogar. Die 16-Jährige zeigte den Vorfall sofort an.

Holzkirchen - Opfer eines sexuellen Übergriffs mitten in Holzkirchen wurde am Samstag (5. Februar) eine 16-jährige Schülerin. Wie die örtliche Polizeiinspektion mitteilt, machten sich zwei unbekannte Männer vor dem Einkaufszentrum HEP (Rosenheimer Straße) an das Mädchen heran. Einer der Täter griff der 16-Jährigen dabei an die Brust.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 19.40 Uhr. Unter einem Vorwand sprachen die beiden Unbekannten ihr minderjähriges Opfer an. Als sich die 16-Jährige nicht darauf einließ und weitergehen wollte, wurde sie von einem der Männer an ihrer Weste im Brustbereich angefasst.

Die 16-jährige Schülerin tat dann das einzig Richtige: Sie rannte daraufhin sofort zur nahegelegenen Polizeistation und zeigte den Übergriff und die unsittliche Berührung an. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den zwei unbekannten Männern verlief jedoch erfolglos.

Täter sind 30 bis 40 Jahre alt

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: Beide sind etwa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß mit korpulenter Statur, südländischer Typ. Die Männer sprachen gebrochenes Deutsch.

Einer der Männer war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Mütze. Der andere Unbekannte war mit einer bunten Jacke bekleidet und trug eine braun-gelbe Mütze.

Sachdienliche Hinweise zu den beiden bislang Unbekannten nimmt die Polizeiinspektion Holzkirchen unter der Telefonnummer 08024 / 90740 entgegen.

Seit der „Nein-heißt-Nein“-Strafrechtsreform von 2016, die unter dem Eindruck der Geschehnisse in Köln während der Silvesternacht 2015/2016 angegangen worden war, müssen Grabscher damit rechnen, nicht mehr ohne Strafe davonkommen. Die Strafrechtsreform hat nämlich zusätzlich den Tatbestand der sexuellen Belästigung (Paragraf 184i StGB) in das Strafgesetzbuch aufgenommen. Nach Absatz 1 der Norm erfüllt den Grundtatbestand, „wer eine andere Person in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt und dadurch belästigt […]“. Bestraft werden können Täter mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe.

