Kita: Noch nicht gebaut, aber schon fast voll

Die Nachfrage nach Kitaplätzen ist immens. Jetzt hat der Holzkirchner Gemeinderat beschlossen, die Kita an der Erich-Kästner-Straße zu erweitern. Die neu zu schaffenden Gruppen könnten schon jetzt zu 75 Prozent gefüllt werden.

Holzkirchen –Die Pläne sind nicht neu, doch jetzt wird es konkret: Voraussichtlich Mitte Oktober ist das Gelände an der Erich-Kästner-Straße frei, auf dem derzeit noch Asylbewerber leben (siehe Kasten). Dann will die Gemeinde schnellstmöglich die dortige Kita erweitern. In seiner letzten Sitzung hat der Gemeinderat beschlossen, das Bauvorhaben auszuschreiben. Baurecht besteht bereits.

Simon Ammer (SPD) fragte: „Bekommen wir dieses Mal auch Angebote?“ Wie berichtet hatte Holzkirchen die geplante Kita an der Frühlingsstraße beerdigen müssen, weil keine Firma sie bauen wollte. Bürgermeister Olaf von Löwis (CSU) ist zuversichtlich, dass das dieses Mal anders ist: „Der Erweiterungsbau an der Erich-Kästner-Straße ist ein deutlich größeres Vorhaben.“ Dadurch sei es für Firmen attraktiver.

7,3 Millionen Euro kostet die Erweiterung voraussichtlich, darunter 1,8 Millionen Euro Planungskosten. In dem Neubau sollen sieben zusätzliche Gruppen unterkommen. Die Trägerschaft übernimmt die Kinderland GmbH, die auch die bestehende Kita an der Erich-Kästner-Straße betreibt. Nach Abschluss der Baumaßnahme soll es dann insgesamt vier Krippen-, acht Kindergarten- und vier Hortgruppen geben – eine riesige Einrichtung.

Derzeit ist ein zweigeschossiges Gebäude geplant, möglicherweise setzt die Gemeinde zu einem späteren Zeitpunkt ein drittes Geschoss für Dienstwohnungen drauf. Zwar hatte eine Befragung ergeben, dass die Erzieher nicht unmittelbar über ihrem Arbeitsort wohnen wollen, Christoph Schmid (CSU) gab jedoch zu bedenken, dass nicht unbedingt die dort beschäftigten Erzieher in die Wohnungen einziehen müssten. „Es gibt viele gemeindliche Kindergärten“, sagte er. Auch andere Gemeindemitarbeiter könnten dort wohnen.

Für ein drittes Geschoss müsste allerdings der Bebauungsplan geändert werden. Birgit Eibl (FWG) sagte: „Ich möchte mit der Ausschreibung nicht warten, bis der Bebauungsplan geändert ist, nur um Wohnungen draufzusetzen.“ Sie regte an, in die Ausschreibung die Option eines späteren Wohnungsbaus mitaufzunehmen.

Holzkirchen braucht den Erweiterungsbau dringend, um den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz zu erfüllen. „Derzeit ist die Lage trotz der Erweiterung der Caritas-Kita an der Frühlingsstraße verheerend“, sagte Hans Kellner, Leiter des Bauamts Technik. Wegen Personalmangels könne die Caritas nur 15 zusätzliche Kinder aufnehmen. In Absprache mit dem Landratsamt und den anderen Trägern seien alle Möglichkeiten der Überbelegung restlos ausgeschöpft. Das gelte auch für das Personal. So seien etwa in der Kita Frühlingsdorf 45 Mitarbeiter beschäftigt – geplant sei das Haus nur für 25.

Zu schaffen macht dem Ort vor allem der starke Zuzug. Das Neubaugebiet Maitz etwa fülle sich – und damit auch die Wartelisten für Krippen- und Kindergartenplätze. Laut Kellner melden sich außerdem ständig Eltern, die bei Holzkirchner Großkonzernen arbeiten und kurzfristig nach Holzkirchen ziehen wollen, aber noch keine Wohnung gefunden haben. Die neu zu errichteten Gruppen könnten schon jetzt allein mit den derzeitigen Wartelisten und den Überbelegungen in den anderen Einrichtungen zu 75 Prozent gefüllt werden. Um einen Puffer zu schaffen, müssten auch die Pläne für einen Kita-Neubau an der Tölzer Straße verwirklicht werden, heißt es in der Verwaltungsvorlage.