Große Gebinde für Helles aus Holzkirchen

Per Kran wurden die beiden neuen Gärtanks an der Brauerei in Holzkirchen aufgestellt. © Christian Scholle

Beim Oberbräu in Holzkirchen sind richtig große Gebinde vorgefahren: Die Brauerei hat per Schwerlasttransport zwei neue Gärtanks geliefert bekommen. Volumen: jeweils 120 000 Liter. Sie erhöhen die Kapazitäten für Helles aus Holzkirchen.

Holzkirchen – Beeindruckend poltern des Nachts zwei riesige Schwerlasttransporter auf das Gelände der Holzkirchner Oberbräu-Brauerei im Gewerbegebiet, eskortiert von Begleitfahrzeugen und zwei Polizeiautos. Die Fracht: zwei nagelneue Gärtanks. Jeder fasst 120 000 Liter, in denen künftig Oberbräu Hell gärt. „Als die Tanks aufgerichtet wurden, hier bei uns auf dem Gelände, war das ein sehr bewegender Moment für mich“, schwärmt Braumeister Roland Pietz.

Gefertigt wurden die zwei zylindrokonischen Gärtanks in Wangen im Allgäu. Für die rund 250 Kilometer von dort nach Holzkirchen benötigten die Fahrer der Schwerlasttransporter mehr als fünf Stunden. Genehmigt war eine Nachtfahrt, um den Verkehr nicht zu sehr zu beeinträchtigen, erklärt Pietz. „Sie konnten nicht auf der Autobahn durchfahren, da einige Brücken nur eine Durchfahrtshöhe von vier Metern haben. Da waren wir mit einem Durchmesser der Tanks von vier Metern und der Auflagehöhe der Lkw klar drüber und mussten Umwege über Landstraßen in Kauf nehmen“, erklärt der 53-jährige Braumeister. Um 3 Uhr früh erreichten die nagelneuen Tanks schließlich das Brauereigelände im Holzkirchner Gewerbegebiet, wo sie vormittags mit zwei großen Kränen aufgerichtet wurden. „Das war irre, wie diese riesigen, langen Tanks ganz langsam einschweben und aufgerichtet werden“, sagt Pietz.

Momentan werden die Tanks verrohrt und isoliert, die Ventile werden programmiert. Ende Juli sollen sie dann erstmals befüllt werden. Die Rezeptur des Oberbräu Hell bleibe wie gehabt – aber die neuen Tanks erhöhen die Kapazitäten. Zuvor ließ der Braumeister das Hellbier in Tanks mit einer Füllmenge von 20 000 bis 40 000 Litern gären. „In den neuen, großen Tanks können wir viel ressourcenschonender gären“, sagt Pietz, der seit mehr als 30 Jahren als Braumeister für die Brauerei arbeitet. „Auch im Hinblick auf den Wasserverbrauch beim Reinigen.“

Beim Gären wird die Würze als Sud mit Hefe mit Sauerstoff belüftet, um anschließend im Tank zu Jungbier zu vergären. Dieser Vorgang dauert etwa eine Woche. „Ein guter Braumeister erkennt an der Farbe der Kräusen, wie der Gärprozess voranschreitet“, sagt Pietz. Mit Kräusen ist der Schaum gemeint. Anschließend wird das Bier im Keller in Lagertanks geschlaucht, um dort zu reifen. Weitere zwei bis vier Wochen vergehen, ehe das Bier abgefüllt wird – von der 0,33-Liter-Flasche bis zum 50-Liter-Fass.

In den neuen Tanks wird ausschließlich Holzkirchner Hell gegärt. „Wir haben da einen schönen Zuwachs, dass wir diese Kapazitätenerweiterung als notwendig erachtet haben“, erklärt Pietz, ohne konkreter zu werden. „Wir könnten freilich auch andere Sorten dort gären, konzentrieren uns aber auf unser Hell.“ Der Oberbräu ist seit 2007 Teil der König Ludwig GmbH & Co. KG Schloßbrauerei Kaltenberg mit Standorten in Kaltenberg, Thannhausen und Fürstenfeldbruck. In Holzkirchen werden ausschließlich untergärige, also Hellbiere gebraut. Obergäriges Weißbier wird an den anderen Kaltenberger-Standorten produziert.

Helles aus Holzkirchen blickt laut Pietz auf eine lange Tradition zurück. „Seit 1605 gibt es dieses Bier schon.“ Rund zwölf Mitarbeiter arbeiten bei der Brauerei. Sechs davon sind für die Belieferung der Gaststätten, Vereine und Getränkemärkte zuständig. „Ein sehr wichtiger Job, den unsere Fahrer ernst nehmen“, sagt Pietz. „Sie haben den direkten Kontakt zu unseren Kunden.“

Kathrin Suda