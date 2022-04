Große Resonanz auf Spendenaufruf des Vereins „Hilfe für die Straßenkinder in Mbour, Senegal“

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Teilen

Alte Tret-Nähmaschinen, wie diese von Pfaff sind gefragt, weil sie auch ohne Strom funktionieren. Hier lädt Vereinsmitglied Siegfried Weber die Nähmaschinen, Stoffe und andere Hilfsgüter in den Container. © Privat

Der Spendenaufruf des Holzkirchner Vereins „Hilfe für die Straßenkinder in Mbour, Senegal“ hat große Resonanz ausgelöst: 80 Nähmaschinen hat das Team um Vereinsgründer Ali Sene von Mitte Februar bis jetzt sammeln können.

Holzkirchen - Außerdem Nähmaterial wie Stoffe, Garne und Schneiderscheren. Hinzukommen medizinische Hilfsmittel wie Krücken und Rollatoren, außerdem mehrere Computer, ein Beamer und ein DVD-Spieler.

„Das Interesse der Menschen war riesig, und wir möchten uns bei allen herzlich bedanken“, so Schatzmeisterin Gerda Mayer. „Die vielen Nähmaschinen erlauben es uns, allen Mädchen, die diesen Sommer mit der Lehre fertig werden, eine Nähmaschine zu geben und entsprechendes Material für den Anfang.“

Wie berichtet, betreibt der Verein ein Ausbildungszentrum in der Großstadt Mbour im Westen des Senegals. Hier können junge Senegalesen einen Schulabschluss machen und anschließend eine Ausbildung in den Gewerken Metallverarbeitung, Holzbau, Elektroinstallation und Schneiderei. Letztere ist vor allem bei Mädchen derart gefragt, dass die Zahl der derzeit 30 Ausbildungsplätze auf 60 verdoppelt werden soll. Nach ihrem Abschluss haben sie gute Chancen, sich auf dem senegalischen Arbeitsmarkt mit einer Schneiderei selbstständig zu machen und so ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die Besten eines Jahrgangs bekommen vom Verein ein Startkapital von 50 Euro – in Senegal genug, um in die Selbstständigkeit zu starten.

Derzeit wird das Ausbildungszentrum erweitert (wir berichteten). Unter anderem ein Arztzimmer für wöchentliche Sprechstunden, ein EDV-Raum und ein Rückzugsort für Frauen entstehen.

Die Hilfsgüter zur Ausstattung des Zentrums werden in einem Container nach Senegal verschifft. Läuft alles nach Plan, kommt das Schiff in der ersten Aprilwoche an.

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.