Abschied von zwei 100-Jährigen: Linden müssen gefällt werden

Zwei alte Linden in Großhartpenning müssen gefällt werden.

Verkehrsbehinderungen in Großhartpenning

von Andreas Höger schließen

Weil zwei alte Linden gefällt werden müssen, kommt es am Donnerstag (15. Oktober) noch einmal zu Behinderungen auf der B 13 in Großhartpenning. Die Arbeiten begannen am Mittwoch.