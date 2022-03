Großhartpenning: Querungshilfen an B13 nur mit Grundstücksabtretungen möglich

Von: Bettina Stuhlweißenburg

An der Ecke Sufferloher Straße/B 13 ist eine Querungshilfe geplant. Dafür braucht die Gemeinde jedoch Grund. © Stefan Schweihofer

Die Ortsdurchfahrt in Hartpenning soll für Fußgänger sicherer werden. Für neue Querungshilfen braucht die Marktgemeinde Holzkirchen allerdings Grundstücksabtretungen von Anwohnern.

Großhartpenning – Die Gemeinde Holzkirchen macht sich bereits seit geraumer Zeit Gedanken, wie die Ortsdurchfahrt Hartpenning attraktiver gemacht werden kann. „Es gibt an der B 13 keinen durchgehenden Fuß- und Radweg“, sagt Bürgermeister Christoph Schmid (CSU). Die Frage sei außerdem, wie Fußgänger und Radler gefahrloser von der einen Seite der Straße auf die andere wechseln könnten. Bereits seit einigen Jahren ist Holzkirchen deshalb im Gespräch mit dem staatlichen Bauamt Rosenheim, geplant sind Querungshilfen, unter anderem an den Ortseingängen (wir berichteten).

30 Grundstückseigentümer müssten Grund abtreten

Dass sich die Gestaltung der B13 in Hartpenning nun schon so lange hinzieht, liegt auch an der Corona-Pandemie, wie Schmid erklärt: „Um einen durchgehenden Fußweg und Querungshilfen anzulegen, brauchen wir Grund von den Grundstückseigentümern, und um diese Verhandlungen zu führen, muss ich in die Wohnzimmer der Eigentümer.“ Da sei mit Blick auf das Infektionsrisiko zuletzt nicht möglich gewesen. Bereits 2020 habe er angefangen, Kontakt zu den ersten Eigentümern der 30 betroffenen Flurstücke aufzunehmen.

Im Fall einer Fläche von etwa 45 Quadratmetern an der Ecke Tölzer Straße/Sufferloher Straße auf Höhe der Hausnummern 23 und 21 könnte nun Bewegung in die Verhandlungen kommen. Hier befindet sich ein begrünter Lärmschutzwall, der teilweise der Gemeinde gehört, teilweise den Eigentümern der dahinter liegenden Grundstücke. Und genau hier soll eine der Querungshilfen entstehen. Weil die Eigentümer des Hauses an der Sufferloher Straße 23 den Bau eines Mehrgenerationenhauses für ihre Familie planen – der Bebauungsplan aus dem Jahr 1997 das aber nicht zulässt – verbessert sich die Verhandlungsposition der Gemeinde: Sie muss einer Änderung des Bebauungsplans aus dem Jahr 1997 zustimmen, um dem Bauvorhaben den Weg zu ebnen.

Entgegenkommen bei Bauantragsstellern erwartet

Dass der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung ein entsprechendes Verfahren zur Änderung eingeleitet hat, geschah nicht aus taktischen Erwägungen: „Wir sehen das Vorhaben auch im Sinne der Nachverdichtung positiv“, sagte Azize-Sabriye Özdemir vom Bauamt. Gleichzeitig aber erhofft sich die Gemeinde im Gegenzug ein Entgegenkommen der Grundstückseigentümer, wie Schmid erklärte.

Diese wollen das bestehende Wohnhaus vergrößern, indem sie es an seiner Westseite um einen profilgleichen Anbau erweitern. So soll eine Grundfläche von 160 Quadratmetern einschließlich Altbestand entstehen. Um die Baustellenzufahrt einzurichten, muss der begrünte Wall zeitlich befristet geöffnet werden. Deshalb war das Vorhaben auch mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt worden, die geprüft hatte, ob es mit dem Artenschutz vereinbar ist. bst

