Großkontrolle an der Autobahn bei Holzkirchen

Von: Stephen Hank

Bei Holzkirchen wurde am Freitagabend kontrolliert (Symbolfoto). © Symbolfoto: Sven Hoppe/dpa

Die Polizei hat am Freitagabend bei Holzkirchen eine groß angelegte Kontrollaktion durchgeführt und dabei zahlreiche Verstöße festgestellt.

Holzkirchen ‒ Die Kontrolle am Freitagabend auf der B318, kurz vor der Auffahrt in Richtung Autobahn, führte die Polizeiinspektion Holzkirchen gemeinsam mit Kräften der Grenzpolizeistation Kreuth und der Zentralen Einsatzdienste Rosenheim durch. Im Laufe des Abends konnten zahlreiche Verstöße festgestellt werden, heißt es im Pressebericht der Polizei.

Ukrainer mit gefälschtem Führerschein

Gegen 19.30 Uhr fiel ein 33-jähriger Ukrainer auf, welcher mit einem Kleintransporter für eine polnische Firma unterwegs war. Bei der Überprüfung seiner Dokumente stellte sich heraus, dass der Führerschein gefälscht war. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Ukrainer ebenfalls nicht vorweisen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde durch die Beamten unterbunden, eine Sicherheitsleistung für das Strafverfahren einbehalten.

Ladung deutlich zu schwer

Gegen 21.30 Uhr wurde ein 37-jähriger Ukrainer, ebenfalls mit einem Kleintransporter einer polnischen Spedition, in die Kontrollstelle gelotst. Den kontrollierenden Beamten fiel auf, dass die Ladung für das benutzte Fahrzeug viel zu schwer ist. Eine Wiegung ergab eine Überladung von 26%. Auch hier wurde die Weiterfahrt unterbunden und aufgrund der vorliegenden Verkehrsordnungswidrigkeit wurde ebenfalls eine entsprechende Sicherheitsleistung einbehalten.

Münchner (37) betrunken unterwegs

Um 22 Uhr fiel den Beamten bei einer Kontrolle eines 37-jährigen Münchners deutlicher Alkoholgeruch in dessen Pkw auf, weshalb ein Atemalkoholvortest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über 0,5 Promille, weshalb ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Dienststelle durchgeführt wurde. Dieser bestätigte den vor Ort festgestellten Alkoholwert. Den 37-jährigen erwartet nun ein Bußgeldverfahren mit einer Geldbuße von 500 Euro, zwei Punkten in der Verkehrssünderdatei in Flensburg sowie einem Monat Fahrverbot.

Tölzer (20) zeigt drogentypische Auffälligkeiten

Gegen 22.45 Uhr wurde ein 20-jähriger Tölzer in der Kontrollstelle auffällig, da er drogentypische Auffälligkeiten zeigte. Ein vor Ort durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht eines kürzlich stattgefundenen Drogenkonsums. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme angeordnet. Den jungen Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeldverfahren mit einer Geldbuße von 500 Euro, zwei Punkten in der Verkehrssünderdatei in Flensburg und einem Monat Fahrverbot. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Pkw konnten zudem weitere Betäubungsmittel aufgefunden werden, weshalb gegen den Tölzer zusätzlich noch ein Strafverfahren wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetzes eingeleitet wurde.

Außerdem wurden im Rahmen der Kontrollstelle mehrere Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz, die Straßenverkehrsordnung und sowie gegen weitere Gesetze festgestellt.

