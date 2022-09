Großübung für 200 Rettungskräfte: Dramatische Szenen in Mittelschule

Dramatischer Auftritt für die alte Mittelschule: Am Freitagabend nutzten mehr als 200 Rettungskräfte von Feuerwehren und BRK das leerstehende Schulhaus für eine Großübung. © Thomas Plettenberg

Ehe der Abbruch ansteht, hatte die alte Mittelschule Holzkirchen noch einen dramatischen Auftritt: Bei einer Großübung am Freitagabend rückten dort mehr als 200 Einsatzkräfte von Feuerwehren und BRK an.

Holzkirchen – Um 18.43 Uhr schallt die Sirene durch Holzkirchen, sechs Minuten später erreicht das erste Fahrzeug die Mittelschule an der Baumgartenstraße. Einsatzleiter Sebastian Dirigo von der Holzkirchner Feuerwehr eilt zum Eingang bei der Aula. Zu diesem Zeitpunkt weiß er nur: Die Integrierte Leitstelle (ILS) in Rosenheim hat die Holzkirchner Feuerwehr zu einem Einsatz der Kategorie „B5 Schule“ gerufen, zu einem ausgedehnten Gebäudebrand in einer Schule.

Vor Ort erhält er neue Nachrichten, sie sind nicht gut: „Meine Schüler sind im Gebäude, ich weiß aber nicht genau wo“, sagt eine Lehrerin, die Dirigo vor der Tür antrifft. Menschenleben sind in Gefahr, Dirigo muss jetzt entscheiden, wie er vorgehen will. Die Lehrerin hat Verbrennungen am Kopf, eine Kollegin Verletzungen am Arm. Beide wirken hektisch, aus dem Gebäude dringt dichter Rauch. Glücklicherweise stammt dieser nicht von einem echten Feuer, sondern von einer Nebelmaschine. Auch die Verletzungen sind nicht echt. Es handelt es sich um eine groß angelegte Übung. Angekündigt waren gut 150 Einsatzkräfte von Feuerwehren und BRK, tatsächlich rücken mehr als 200 aus.

Kommandant Ludwig Würmseer erklärt: „Jede Position bei der Feuerwehr hat was zu tun bei einem solchen Einsatz. Das zu üben, ist uns heute geglückt.“ Da das Schulgebäude in Kürze abgerissen wird, habe man die günstige Chance ergriffen, eine solche Übung durchzuführen. Die vermissten Schüler werden dabei von der Feuerwehrjugend gespielt, die Lehrkräfte von Sabine und Patrizia Schmid, Gattin und Tochter von Holzkirchens Bürgermeister Christoph Schmid. Der beobachtet die Übung selbst als Zaungast und sieht, wie nun immer mehr Floriansjünger eintreffen. Sie agieren ruhig und konzentriert, beginnen damit, Schläuche auszurollen.

Piepsende Lebensversicherung für Atemschutzgeräteträger

Inzwischen hat eine Lagebesprechung ergeben: Man startet den Innenangriff. Fast unheimlich wirken die Atemschutzgeräteträger mit ihren Masken auf dem Gesicht. Schnell wird die Sauerstoffflasche des Kollegen getestet, dann verschwinden die Männer im Dunkel. Nur noch das schwächer werdende Leuchten ihrer Taschenlampen ist zu sehen. Und ein Piepsen ertönt aus dem undurchsichtigen Inneren der Schule.

Das sind die Totmanneinrichtungen, mobile Signalgeber, die jeder Retter trägt. Sie zeigen akustisch an, wenn sich der Feuerwehrmann eine gewisse Zeit nicht bewegt – etwa weil ihm beim Innenangriff etwas zugestoßen ist oder weil der Sauerstofftank leer ist. Eine Lebensversicherung für die Retter. „Der Schutz der Feuerwehrleute ist enorm wichtig, denn wenn ihnen was passiert, kann auch kein Opfer mehr gerettet werden“, erklärt Richard Obermayer, Vize-Kommandant der Holzkirchner Wehr.

Auch die inzwischen eingetroffenen Mannschaften aus Föching, Hartpenning, Otterfing, Feldkirchen-Westerham, Valley und Warngau tragen diese Geräte. Einige Einsatzkräfte betreten über eine Drehleiter das Schulgebäude. Ihre Befehle erhalten sie von ihrem Abschnittsleiter. Davon gibt es bei einem derartigen Szenario mehrere, jeder koordiniert den Einsatz in einem bestimmten Areal. Eine geordnete Befehlskette und ein guter Informationsfluss sind essenziell für den Erfolg eines Feuerwehreinsatzes, macht Obermayer deutlich.

Auch Rettungskräfte des BRK und Notärztin Veronika Lingg nehmen am Freitag an der Übung teil. © Thomas Plettenberg

Rettungskräfte müssen Verletzungen einordnen

Das gilt auch für die Rettungskräfte des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). Als die ersten Opfer geborgen und auf den Schulhof transportiert sind, ist Eile geboten: Ein Team sichtet die Verletzten und teilt sie in Kategorien ein. Wer „grün“ erhält, benötigt vorerst keine Behandlung. Rote Karten liegen neben den vier Schwerstverletzten. Ihr Leben ist bedroht, einige von ihnen stöhnen laut.

Wie alles an diesem Abend ist auch das gespielt: Einem haben sich Glassplitter tief in die Brust gebohrt, andere liegen bewusstlos da, sie sind an einen Elektrokardiografen angeschlossen. Leitende Notärztin Veronika Lingg muss entscheiden: Wer soll zuerst abtransportiert werden? Wer benötigt weitere Versorgung vor Ort? Die Organisation der Rettung ist komplex, doch auch hier funktioniert der Einsatz gut, wie Bereitschaftsleiterin Elisabeth Proisl und Martin Herbig, Leiter der Schnelleinsatzgruppe Betreuung, vom BRJK Holzkirchen urteilen.

Bereitmachen für den nächsten Einsatz

Nach gut 90 Minuten ist die Übung beendet, die Einsatzfahrzeuge verlassen den Ort des Geschehens. Ein Einsatz ist damit nicht beendet. Zurück in der Wache, müssen die Fahrzeuge sofort wieder startklar gemacht werden. Jederzeit kann ein neuer Alarm eintreffen.

Wie schnell das gehen kann, zeigte sich am Ende der Übung: Noch während des Abbaus wird Notärztin Lingg gerufen. Teil des Szenarios? Nein, diesmal ist es echt: Ein Zuschauer hat einen Kreislaufzusammenbruch erlitten. Auch hier funktioniert das Holzkirchner Rettungswesen: Feuerwehr und Notärztin bringen die Person schnell wieder auf die Beine.

Andreas Wolkenstein