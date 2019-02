Großzügiger Spender macht‘s möglich: Spezialnavi für neues Fahrzeug

Solche großzügigen Geschenke sind nicht alltäglich: 4500 Euro spendete der Holzkirchner Martin Weiß der Feuerwehr seines Heimatorts.

Holzkirchen – Das Geld wurde verwendet, um die Ausrüstung der aktiven Truppe zu verbessern und damit auch deren Schlagkraft zu erhöhen. Angeschafft wurden ein Spezial-Feuerlöscher für Kleinbrände sowie ein Navigationssystem, das im neuen Löschfahrzeug den schnellsten Weg zum Einsatz weist.

Ein Adventskranz hat Feuer gefangen? Ein kleiner Küchenbrand ist unschädlich zu machen? Der handliche Highpress-Löscher leistet hier beste Dienste, wie Kommandant Ludwig Würmseer erklärt. Ein Wasser-Schaum-Gemisch erstickt die Flammen, ohne in der Wohnung größere Wasserschäden zu verursachen.

Die andere Hälfte der Spende, etwa 2300 Euro, fließen in den Ankauf eines speziellen Navigationsgerätes. Eingebaut wird das Navi ins nagelneue große Löschfahrzeug TLF 4000, das laut Würmseer Anfang April in Holzkirchen erwartet wird. „Eine Ersatzbeschaffung für ein Fahrzeug, das 35 Jahre auf dem Buckel hat“, sagt Würmseer. Der mächtige Neuzugang mit seinem 5000-Liter-Wassertank wappnet die Wehr vor allem für den Löscheinsatz an größeren Gebäuden wie Hotels, Firmen oder Seniorenheimen.

Das Spezial-Navi ist ein sehr nützliches Extra: Die Rettungsleitstelle schickt bei einem Einsatz ein Datenpaket in das System, das sich mit nur einem Knopfdruck aktivieren lässt. „Es dirigiert uns zur Einsatzstelle, ohne dass wir dauernd Knöpfe drücken müssen“, freut sich der Kommandant.

Eine weitere Spende erhielt die Holzkirchner Feuerwehr jüngst von der Firma Grasdanner. Mit 300 Euro honorierte das Holzkirchner Autohaus die Beteiligung der Jugendfeuerwehr beim Tag der offenen Tür des Unternehmens, als der Nachwuchs eindrucksvoll demonstrierte, wie bei einem Verkehrsunfall eine eingeklemmte Person aus einem Autowrack freigeschnitten wird.