Grünen-Abgeordneter Karl Bär kämpft gegen Kanada-Abkommen

Von: Andreas Höger

Teilen

Karl Bär will Ceta stoppen. © Thomas Plettenberg

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Karl Bär aus Holzkirchen bleibt bei seiner Ablehnung des Freihandelsabkommens Ceta mit Kanada. In einem Beitrag im „Spiegel“ positioniert er sich gegen die Ampel.

Holzkirchen – Der Zeitpunkt ist clever gewählt. Während Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Kanada neue Energie-Abkommen aushandeln, nutzt der Holzkirchner Bundestags-Abgeordnete Karl Bär (Grüne) das mediale Interesse, um seine Kritik am Freihandelsabkommen Ceta publikumswirksam zu erneuern. Der Spiegel veröffentlichte jetzt einen Gastbeitrag des 37-jährigen Agrarpolitikers, der das europäisch-kanadische Handels- und Wirtschaftsabkommen Ceta schon vor seinem Einzug in den Bundestag bekämpfte. Mit seiner Position stellt sich Bär gegen die Vereinbarung der Ampel-Koalition, die sich darauf verständigt hat, Ceta zu ratifizieren.

Offiziell ist das Abkommen bei den aktuellen Regierungsgesprächen in Kanada kein Thema. Dort geht es vordringlich um die Lieferung von Wasserstoff und LNG-Gas nach Deutschland. „Klimatechnisch ziemlich dreckig“, kritisiert Bär, „aber in der aktuellen Energie-Situation muss man Kompromisse eingehen.“ Kompromisslos dagegen bleibt Bär bei Ceta. „Ich will, dass das Ding scheitert“, stellt er klar – und positioniert sich damit gegen seinen Parteifreund Robert Habeck, der eher darauf setzt, bestimmte Passagen zu ändern.

„Demokratische Entscheidungen würden ausgehebelt“

Ceta war von 2009 bis 2014 verhandelt worden. Seit 2017 wird das Abkommen „vorläufig angewandt“, es fehlt noch die Ratifizierung durch die Parlamente in Europa und Kanada. Dass dies noch aussteht, ist für Bär kein Wunder: „Ceta räumt internationalen Konzernen Sonderrechte ein, die sie vor Sondergerichten einklagen können.“ Unternehmen könnten Staaten auf Schadensersatz verklagen, wenn diese Gesetze ändern, um Umwelt oder Verbraucher besser zu schützen. „Demokratische Entscheidungen würden so ausgehebelt“, schreibt Bär. Das Abkommen bevorzuge multinationale Konzerne gegenüber lokalen Unternehmen, kritisiert Bär. Dass selbst die Grünen signalisieren, grundsätzlich damit leben zu können, hält der Holzkirchner für falsch. „Dieses Handelsabkommen ist auch durch nachträgliche Änderungen nicht zu retten.“

Den Gastbeitrag im Spiegel verfasste Bär zusammen mit Elizabeth May, der ehemaligen Vorsitzenden der kanadischen Grünen; er erschien wortgleich in der Zeitung Canada’s National Observer.