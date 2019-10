Grüner Markt: Erstaunen über „explosive Preiserhöhung“

Der Grüne Markt in Holzkirchen wird teurer, zumindest für die Händler. Sie sehen den familiären Charakter des Grünen Marktes, der immer mittwochs und samstags stattfindet, in Gefahr.

Holzkirchen – An diesem Mittwochmorgen sind noch wenige Menschen auf dem Grünen Markt in Holzkirchen. Es regnet, warme Jacken sind fast schon Pflicht. „Wir Marktler sind bei jedem Wetter hier“, sagt Marinus Eberharter. Das sei doch eine Bereicherung für den Ort. Der Landwirt aus Marschall findet es deshalb unverständlich, dass die Gemeinde Holzkirchen nicht mit allen Fieranten gesprochen hat, bevor sie – wie jüngst geschehen – die Standgebühren anhob (wir berichteten). Eberharter verkauft Wurst und Fleisch aus eigener Schlachtung. Er hätte sich gewünscht, im Vorfeld miteinbezogen zu werden. Wenn es für die Anbieter teurer wird, nach Holzkirchen zu kommen, sei das schade für die Kunden. „Die Kosten werden bestimmt umgelegt“, vermutet er.

Im Hauptausschuss wurde unlängst beschlossen, die Standgebühren mehr als zu verdoppeln. Künftig muss ein Fierant für einen Zehn-Meter-Stand pro Markttag 26,92 Euro berappen. Hochgerechnet bedeutet das Kosten von rund 1400 Euro im Halbjahr, wenn der Stand an beiden Markttagen (Mittwoch und Samstag) aufgebaut wird. Die Anpassung war nötig, weil die Gemeinde nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren für ihre Märkte rund 30 000 Euro ausgeben musste – und seit 1974 nicht mehr an den Preisen geschraubt hat. Bernhard Hellwasser ist skeptisch. „Wie wurde denn gerechnet?“, fragt er mit Blick auf die Zahlen der Gemeinde. Um sich ein Urteil bilden zu können, verlangt der Otterfinger Landwirt mehr Informationen. Allerdings sieht er den Markt in seiner derzeitigen Form bedroht, wenn es zur Preiserhöhung kommt. „Es wird dann schwieriger für kleine und regionale Anbieter, die nur saisonal da sind“, sagt der Direktvermarkter. Und fügt hinzu, dass die Kunden gerade diese Regionalität schätzen.

Bedeutet ein größerer Markt gleich ein besseres Angebot? Pläne dazu gibt es, wie im Hauptausschuss bekannt wurde. Getestet wird zunächst eine Sperrung des Marktplatzes in Richtung Münchner Straße, um zusätzliche drei Stände aufnehmen zu können. Von einer solchen Vergrößerung halten viele Markthändler nichts. „Mehr ist nicht immer besser“, weiß Eberharter. Auch Brigitte Rauch schätzt den familiären Charakter des Holzkirchner Marktes. „Holzkirchen ist griabig“, sagt Rauch, die für die Bäckerei Hohenadl Brot verkauft.

„Mehr zahlen will bestimmt keiner“

Dieser Meinung ist auch Katrin Aigner, die gerade mit der Tochter an der einen Hand und dem Einkaufskorb in der anderen von Stand zu Stand läuft. „Man bekommt alles, es fehlt nichts“, so Aigner. Außerdem komme sie her, weil man Leute trifft. Viele Marktler verweisen auf das Negativbeispiel Miesbach. Gabriele Bichlmeier vom gleichnamigen Obstgeschäft hört von dort viel Jammern. „Ich habe Angst, dass der Holzkirchner Markt jetzt auch schlechter wird“, sagt Bichlmeier. Ihr gefalle gut, dass der Markt klein und überschaubar ist, mit Maibaum und Kirche nebenan. Die „explosive Preiserhöhung“ der Marktgemeinde verwundere sie.

Man werde jetzt, sagt Bichlmeier, abwarten, wie es weitergeht. Mehr kann auch Ali Cosgun nicht tun. Der Feinkosthändler aus Germaringen (Ostallgäu) nimmt wahr, dass es auch anderswo teurer wird. „Mehr zahlen will bestimmt keiner“, sagt Cosgun. Er sei sich aber sicher, dass die Gemeinde die Marktleute nicht kaputtmachen will.

Vom Regen jedenfalls scheinen sich die Menschen die Freude am Grünen Markt nicht kaputtmachen zu lassen. Den äußeren Bedingungen zum Trotz füllt sich der Marktplatz rasch mit Menschen, die allerhand Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch in ihre Körbe packen.

Andreas Wolkenstein