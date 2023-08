Gemeindewerke warten noch: Günstigere Gaspreise wohl erst 2024

Von: Andreas Höger

Ein Gaszähler zeigt den Verbrauch eines Mehrfamilienhauses an. © Marijan Murat/dpa

Der Gasmarkt hat sich entspannt, die Preise sinken wieder. Große Anbieter wie die Stadtwerke München senken ihre Tarife im Herbst um fast 50 Prozent. Die Gemeindewerke Holzkirchen zögern noch. Erst zum Jahreswechsel dürfen die 1500 Kunden auf eine Preissenkung hoffen.

Holzkirchen – Die Gaskrise traf die Gemeindewerke Holzkirchen bereits Ende 2021, einige Monate vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Zwei bundesweit aktive Anbieter meldeten Konkurs an, deren Holzkirchner Kunden rutschten in die teure Grundversorgung der Gemeindewerke. Das fraß unerwartet viel der zuvor günstig eingekauften Gas-Pakete. Die Gemeindewerke GmbH musste nachkaufen – just als nach Ausbruch des Kriegs die ohnehin steigenden Beschaffungspreise regelrecht in die Höhe schossen.

Mehrfach sah sich das kommunale Unternehmen gezwungen, die Tarife zu erhöhen, zuletzt zum Jahresbeginn. Mittlerweile können Versorger in Deutschland ihr Gas wieder deutlich günstiger beschaffen – und reagieren mit teils spektakulären Preissenkungen. „Auch wir hoffen, mit Beginn des neuen Jahres unsere Kunden entlasten zu können“, sagt Juliane Kremer, Leiterin der Verbrauchsabrechnung und des Kundenservices der Gemeindewerke auf Anfrage. Sie verweist jedoch auch darauf, dass langjährige Bestandskunden schon jetzt kaum mehr für die Kilowattstunde Gas zahlen als etwa Kunden der Stadtwerke München nach deren jüngst angekündigter Tarifsenkung auf 11,31 Cent/kWh.

„Wir kaufen Gaskontingente immer in Paketen“ erklärte Kremer, „meistens zwei Jahre im Voraus.“ Dank günstiger Alt-Pakete sei es gelungen, über eine Mischkalkulation die Preiserhöhungen der vergangenen Monate moderat zu gestalten. Zuletzt griffen indes die teuren Pakete im „Beschaffungsband“, sodass die aktuell günstigeren Preise nicht ad hoc wirksam, werden können.

Um treue Bestandskunden zu schützen, führte das Unternehmen neben dem sehr teuren Grundversorgungs-Tarif (derzeit etwa 28 Cent) zusätzlich einen Neukundentarif (etwa 22 Cent) ein. Vorübergehend gab es sogar einen Aufnahmestopp für Kunden von außerhalb, um die günstigen „Altpakete“ lange nutzen zu können.

Zwar können die Gemeindewerke Gas jetzt wieder zu günstigeren Konditionen beschaffen. Neben dem Marktpreis sind aber auch Steuern und Umlagen abzuführen. „Und da müssen wir schauen, was 2024 auf uns zukommt“, sagt Kremer. Die Erhöhung der Gasspeicher-Umlage jetzt zum Juli habe man etwa noch nicht an die Kunden weitergereicht. Zudem müsse man damit rechnen, dass für Gas nächstes Jahr wieder 19 statt sieben Prozent Mehrwertsteuer fällig sind. Fest steht bereits, dass die CO2-Bepreisung steigt; unklar ist nur, ob um fünf, zehn oder 15 Euro je Tonne. Ab Mitte Oktober sei zudem klar, wie sich die Netzentgelte entwickeln, die ebenfalls Teil des Gaspreises sind.

„Wir würden es gerne bei einer Tarifanpassung zum Jahresbeginn belassen“, sagt Kremer. Sobald alle Parameter bekannt seien, werde man einen Preis kalkulieren. Die Kunden werden etwa Mitte November brieflich informiert, ob und wie tief die Preise sinken. Angedacht ist zudem, den Neukunden-Tarif zu streichen. Spürbar sei auch, dass einige Gaskunden den politischen Vorgaben folgen und auf andere Energien wie Fernwärme oder Wärmepumpen umsteigen. „Wir rechnen mit weiteren Stilllegungen“, sagt Kremer.