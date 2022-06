Unternehmensführung: Gymnasiasten aus Holzkirchen setzen sich in Planspiel durch

Von: Jonas Napiletzki

Im Halbfinale: (v.l.) Luca Hasbach, Dominic Stocks und Lukas Cahlik vom Gymnasium Holzkirchen kämpfen im Planspiel „PlayTheMarket“ um den Sieg. © Stefan Schweihofer

Deutschlandweit fand an Schulen das Planspiel „PlayTheMarket“ statt – gefördert vom Bayerischen Wirtschaftsministerium. Drei Jugendliche aus Holzkirchen sind im Halbfinale.

Holzkirchen – In ihrer ersten Pressekonferenz lächeln die drei Jugendlichen Dominic Stocks (16), Luca Hasbach (15) und Lukas Cahlik (16) leicht nervös in ihre Webcams, doch in den vergangenen Monaten haben sie schon Größeres überstanden: In einem Planspiel, an dem die Jungs im Rahmen ihres Wirtschaftsunterrichts am Holzkirchner Gymnasium teilgenommen haben, haben sie eines der deutschlandweit erfolgreichsten fiktiven Unternehmen geführt. Ziel dabei war es, Kenntnisse in Unternehmensführung zu stärken.

Heute, Freitag, treten sie gegen 21 andere Teams aus ganz Deutschland im Halbfinale von „PlayTheMarket“ an. Dafür reisen sie nach Würzburg. Neun Teams setzen sich dort durch – und landen im Finale in München Ende Juli. „The Stonks Mafia“, wie die Zehntklässler ihr Team getauft haben, haben aber ein noch größeres Ziel vor Augen: eine zweitägige Reise nach New York, die dem Siegerteam im Finale winkt. „Die Gewinner werden dort im Finanzzentrum herumgeführt“, erklärt Lukas mit leuchtenden Augen.

In einer Woche: Planung für ganzes Geschäftsjahr

Ob ihr Unternehmen, das Müsliriegel für Fitnessstudios produziert, soweit kommt, bleibt spannend. Doch immerhin schon ins Halbfinale haben sich die Jugendlichen mit Biss und Ehrgeiz gekämpft – und es unter 578 Teams in die Top 22 geschafft.

Das sei nicht einfach gewesen, erklären die Jugendlichen. „In dem Planspiel mussten wir in einer Woche ein ganzes Geschäftsjahr durchplanen“, sagt Luca. Insgesamt umfasste die Online-Vorrunde drei Wochen, also drei Geschäftsjahre. „Das fordert die Planungsfähigkeit, fördert aber extrem die Teamkompetenz.“

Im Umgang miteinander ist das deutlich spürbar. So erklärt Dominic über Lukas, er habe „sehr bei der Planung geholfen“. Mit einem Augenzwinkern ergänzt Dominic: „Lukas hat es immer geschafft, uns zum Thema zu führen, wenn wir angefangen haben, uns abzulenken.“ Lukas wiederum lobt Luca: „Er hat alles so lange berechnet, bis es gepasst hat.“ Und Luca findet warme Worte für Dominic: „Eigentlich bist du unsere wandelnde Rechenmaschine.“

Halbfinale in Würzburg läuft zehn Stunden am Stück

In der ersten Runde trafen sie gemeinsam erste Entscheidungen, beispielsweise zu den Verkaufspreisen. Die Jungs erkundeten die Software, lernten die Grundregeln und fassten den Plan, ihr Unternehmen auf Qualität, Ökologie und Soziales auszurichten. Das Punktesystem – The Stonks Mafia holte 96 von 100 möglichen Punkten – berücksichtigt diese Faktoren in unterschiedlicher Gewichtung.

Die Jungs setzten auf einen Drei-Schicht-Betrieb, gaben fiktive 4,7 Millionen Euro für Werbung aus – und hatten Erfolg. „Wir waren auf dem zweiten Platz in unserem Markt und auf dem 25. Platz unter allen 23 Märkten.“ Gegen Ende erhöhten sie die Preise, der Gewinn wuchs und die drei wurden ins Halbfinale eingeladen. Dort schwitzen Dominic, Luca und Lukas heute zehn Stunden lang mit ihren Gegnern. „Das wird stressig – wir müssen ja auch essen“, scherzt Lukas.

