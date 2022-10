In Rekord-Tempo: Gymnasium Holzkirchen bekommt Neubau mit vier Klassenzimmern

Andreas Höger

Feierliche Einweihung gestern vor dem Neubau: Schulleiter Axel Kisters (am Pult) begrüßte unter anderem Landrat Olaf von Löwis (stehend). Für eine außergewöhnliche musikalische Begleitung sorgte das Schüler-Quartett Noemi Kempf, Anna und Franziska Kofler sowie Leopold Wagner. Die vier gewannen bereits viele Preise, darunter den Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ im Bereich Alte Musik. © Stefan Schweihofer

Container machen Schule: Nach einer Bauzeit vor nur einem Jahr hat das Staatliche Gymnasium Holzkirchen vier zusätzliche Klassenzimmer bekommen. Aus Fertigbau-Modulen ist auf dem Campus ein eigenständiges Gebäude entstanden. 2,6 Millionen Euro investierte der Landkreis.

Holzkirchen – Die Schule ist jung. Erst 2014 eröffnete das Staatliche Gymnasium Holzkirchen – ausgelegt auf acht Jahre (G 8), auf Dreizügigkeit und 710 Schüler. Nicht nur, dass die Anmeldezahlen alle Erwartungen in den Schatten stellten (meist starteten jedes Schuljahr fünf, einmal sogar sechs Parallelklassen). Mit dem bayerischen Salto rückwärts zum G 9 im April 2017 war klar, dass der Platz nicht mehr reicht. „Einen Tag nach der Entscheidung habe ich den Erweiterungsantrag abgeschickt“, sagte Schulleiter Axel Kisters am Montag (10. Oktober) bei der offiziellen Eröffnung des neuen Gebäudes, das er ein „Schmuckkästchen“ nannte.

Der Neubau liegt abseits des Hauptgebäudes, auf der anderen Seite des Schulhofs. Vier Klassenzimmer für bis zu 120 Schüler beherbergt der Flachbau, für den sogar ein neuer Zugang von der Erich-Kästner-Straße geschaffen wurde. Dort sind auch weitere Stellplätze für Autos und Fahrräder entstanden, inklusive vier Elektro-Ladeplätze. Auf dem Flachdach arbeitet eine Photovoltaik-Anlage (60 kWp).

In Rekordzeit sei der Bau gelungen, betonte Landrat Olaf von Löwis bei der Eröffnung. „Gefühlt waren wir hier erst vorgestern für den ersten Spatenstich.“ Tatsächlich war Baubeginn fast auf den Tag genau vor einem Jahr – und schon zu Schulbeginn im September waren die Räume nutzbar. „Eine moderne Art zu bauen“, stellte Bürgermeister Christoph Schmid bei seinem Grußwort fest. „Man sieht, Container-Bau geht auch anders.“ Auch Elternbeiratsvorsitzende Nicole Hasbach ist angetan: „Sieht toll aus. Ich hoffe, dass sich der Neubau schnell in den Campus integriert.“

Die Firma ALHO hatte die sieben Stahlbau-Module in Rheinland-Pfalz vorgefertigt. „Für die Anlieferung musste sogar die Autobahn gesperrt werden“, berichtet Martin Ernst, Liegenschaftsbetreuer am Landratsamt. Die Zimmer sind mit einer modernen Lüftung ausgestattet – ein Zusatz, den der Staat seit Corona komplett fördert und der einen Teil des Zuschusses in Höhe von 410 000 Euro ausmacht. Und wenn es künftig wieder eng wird: Ein Stockwerk kann ohne großen Aufwand aufgesetzt werden.

In den hellen Zimmern fallen nicht nur die großen Bildschirme, sondern auch die ungewöhnlichen Dreier-Tische ins Auge. „Das fördert selbstorganisiertes Lernen“, sagt Kisters, „und das passt in unser Konzept.“ Die aktuell rund 950 Schüler verteilen sich auf einen naturwissenschaftlich-technologischen Zweig und einen wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Zweig mit wirtschaftlichem Profil. Das Lehrer-Raum-Prinzip sieht vor, dass die Kinder zu den jeweiligen Fächern „wandern“ – so sind es nicht nur vier Klassen, die das neue Gebäude regelmäßig nutzen.

Wie Kisters erklärte, nimmt die Schule aktuell an gleich zwei Pilotversuchen teil: In den 9. Klassen darf sich die „Digitale Schule der Zukunft“ ausprobieren, in allen Jahrgangsstufen wird mit einer „Prüfungskultur innovativ“ experimentiert.

Neuartige Gruppentische, dazu Wasserspender und viele Fahrradständer – auch die Schülersprecherinnen Fauna Szlanka, Samantha Herl und Paula Braun zeigten sich mit dem Neubau zufrieden. Bürgermeister Schmid hatte bei der Kurzbesichtigung während der Pause zwei herauseilende Schüler gefragt, wie ihnen der Neubau gefalle. „Die Antwort war ein kurzes ,Passt scho‘“. Der Rathauschef versuchte sich an einer Übersetzung: „Es handelt sich vermutlich um eines der größten Komplimente, die ein Schüler aussprechen kann.“

