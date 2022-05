Hackenseebach ausgetrocknet: Teichmolche im Teufelsgraben sterben aus

Teilen

Ausgetrocknet: Der Hackenseebach im Frühjahr 2022. Die von ihm gespeisten Laichgewässer im Teufelsgraben trockneten daraufhin ebenfalls aus. © Helmut Schneider

Molchen und Kröten im Teufelsgraben droht das Aus. Das ist die Bilanz der diesjährigen Amphibienwanderung. Der Bund Naturschutz erwägt nun, sich auf Sufferloh zu konzentrieren.

Holzkirchen – „Es sieht nicht gut aus für die Amphibien im Teufelsgraben“, sagt Helmut Schneider. „Wenn es nächstes Jahr wieder so wenig schneit und der Sommer trocken ist, weiß ich nicht, wo die Amphibien dann noch laichen sollen.“

Schneider koordiniert das Amphibienschutzprojekt der Holzkirchner Ortsgruppe des Bund Naturschutz. Im Frühjahr hatten er und weitere Freunde von Kröte und Co. den wandernden Amphibien im Teufelsgraben und in Sufferloh über die Straße geholfen. Das Team dokumentierte über einen Zeitraum von vier bis fünf Wochen genau, welche und wie viele Tiere auf dem Weg zu ihren Laichgründen gerettet wurden.

Bilanz Teufelsgraben

Ihre Bilanz für den Teufelsgraben ist bitter: Noch nie seit Beginn der Amphibienschutzaktion im Jahr 1998 wurden so wenige Tiere über die Straße getragen wie heuer. Nur 774 wandernde Amphibien wurden gezählt, das sind 35,6 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Erdkröten: ein Minus von 34,8 Prozent; Bergmolche: ein Minus von 53,5 Prozent; Teichmolche: Fast 70 Prozent weniger! Außerdem zählte das Team 51 Grasfrösche und vier Springfrösche.

Helmut Schneider, hier mit geretteten Amphibien im Teufelsgraben, koordiniert das Schutzprojekt – und überlegt, die Ressourcen künftig auf Sufferloh zu verlegen. © Helmut Schneider

Schneider führt den rapiden Rückgang darauf zurück, dass die beiden vom Hackenseebach gespeisten Laichgewässer im Teufelsgraben trockengefallen sind. Wie auch der Hackenseebach selbst auf einer langen Strecke.

Die Situation spitzt sich den Beobachtungen der Holzkirchner Amphibienschützer zufolge schon seit 2016 zu. Seither steht die Wiese südlich der Staatsstraße 2073 während der Schneeschmelze immer seltener ausreichend unter Wasser. Das Schmelzwasser ist aber notwendig, weil es durch ein Entwässerungsrohr unter der Straße die Laichgewässer speist. Es folgten einige trockene Sommer, sodass 2019 erstmals die Laichgewässer im Teufelsgraben nur noch zeitweise Wasser führten. Vergangenes Jahr verbesserte sich die Situation zwar wieder, doch das Ergebnis der diesjährigen Zählung zeigt, dass der langfristige Trend wohl nicht zu stoppen ist. Enttäuschend für die Naturschützer.

Konsequenzen

Die Entwicklung hat Konsequenzen für das Amphibienschutzprojekt: „Wir müssen prüfen, inwieweit der Schutz der Amphibienwanderung im Teufelsgraben überhaupt noch sinnvoll und bei dem hohen Arbeitsaufwand vertretbar ist“, sagt Schneider. Kommendes Jahr will die BN-Ortsgruppe das Projekt im Teufelsgraben zwar noch nicht beenden, aber unter Umständen reduzieren – zugunsten des Schutzprojektes in Sufferloh.

Die Überlegung ist, einen der beiden Schutzzäune im Teufelsgraben zu verlegen. Und zwar den, der die Amphibien schützen soll, die nach dem Ablaichen in ihre Sommerquartiere zurückwandern. „Ihre Zahl ist in den letzten Jahren verschwindend klein geworden“, sagt Schneider. Früher seien jedes Jahr 600 bis 1400 Weibchen noch während der Paarungszeit zurückgewandert. „Heuer waren es 36“, sagt Schneider, „also im Grunde null“. Kein einziger Molch sei darunter gewesen.

Bilanz Sufferloh

In Sufferloh dagegen, wo es für rückwandernde Amphibien keinen Schutzzaun gibt (nur der Hinweg zu den Laichgründen ist gesichert), habe heuer erstmals eine Rückwanderung stattgefunden. „Da hat es leider einige platt gedrückt“, konstatiert Schneider. Ohnehin entwickelt sich die Population in Sufferloh gut: 1442 Amphibien – nahezu ausschließlich Erdkröten – half Schneiders Team über die Straße. Ein Plus von fast 72 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Wir wissen noch nicht, worauf diese erfreuliche Entwicklung zurückzuführen ist“, sagt Schneider. Doch ergebe es mit Blick auf die begrenzten Ressourcen eventuell Sinn, die Rückwanderung hier statt im Teufelsgraben abzusichern.

Eine Auswahl aller relevanten News und Geschichten erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.