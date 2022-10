Regionalentwicklung Oberland testet mobile Bio-Toiletten

Der Wanderparkplatz Klamm Nord in Kreuth ist einer von landkreisweit drei Standorten der Bio-Klos (links im Bild). © STEFAN SCHWEIHOFER

Wanderer und Spielplatz-Besucher können jetzt aufs Klo gehen, wenn sie mal müssen. An drei Standorten im Landkreis testet die Regionalentwicklung Oberland (REO) mobile Bio-Toiletten – eine Alternative zu Chemie-Klo-Kabinen.

Landkreis – Ausflügler kennen es: Der Ausgangspunkt der Wanderung ist gerade erst erreicht, schon meldet sich die Blase. Wer bisher das Gebüsch aufsuchen musste, hat am Wanderparkplatz Klamm Nord in Kreuth und am Holzkirchner Hackensee-Parkplatz seit Freitag die Möglichkeit, aufs Klo zu gehen. Auch Eltern, die mit ihren Kindern den Flinspach-Spielplatz in Holzkirchen besuchen, müssen nicht ans Plastiktütchen denken. Hier probieren REO sowie die Gemeinden Holzkirchen und Kreuth zwei Monate lang mobile Häuschen aus. Damit soll Ausflüglern und Landkreis-Bürgern mehr Qualität geboten werden, teilte die REO mit. „Aber auch das unerwünschte Wildkoten soll eingedämmt werden“, heißt es in der Mitteilung.

Umweltfreundlich und geruchsarm

Bei den mobilen Toiletten handelt es sich nicht um die, mit dem charakteristischen Chemie-Geruch. Stattdessen kommen neuartige Bio-Toiletten der Firma „Ur-Bedürfnis“ aus dem Kreis Bad Tölz zum Einsatz. Sie sind aus heimischem Holz gebaut, weshalb sie sich optisch gut in die Landschaft einfügen. Ihr Dach besteht aus einem lichtdurchlässigen Kunststoff. Vor allem aber belasten sie die Umwelt weit weniger: Statt Chemikalien kommen Rindenmulch, Stroh und weitere organisch abbaubare Komponenten wie Kalk zum Einsatz. Deshalb sind die Hinterlassenschaften kompostierbar und können in jeder Kläranlage unkompliziert entsorgt werden.

Außerdem stinken die Bio-Toiletten kaum. Nicht nur, weil sie sehr gut belüftet sind, wie REO-Projekt-Manager Thorsten Schär erklärt: „Die Komponenten neutralisieren die Gerüche.“ Freilich hänge die Geruchsbildung aber auch vom Verhalten der Nutzer ab.

Feedback der Toiletten-Nutzer gefragt

Wie viel die Bio-Klos kosten, will Schär auf Nachfrage noch nicht sagen. Sie seien zwar etwas teurer als konventionelle mobile Toiletten, „aber das Preis-Leistungsverhältnis ist aktuell sehr gut.“ REO, Holzkirchen und Kreuth teilen sich die Kosten in der Testphase zu je einem Drittel. Sie haben die Häuschen gemietet – grundsätzlich wäre aber auch ein Kauf und der Unterhalt in Eigenregie möglich.

Das Bio-Klo von innen: Ein ehemaliges Bierfass dient als Urinal. Neben dem Sitz-Klo steht ein Eimer samt Schaufel. Darin ist eine Rindenmulch-Mischung, die die Nutzer ins Klo schaufeln, nachdem sie ihr Geschäft verrichtet haben. © STEFAN SCHWEIHOFER

Im Mietpreis inbegriffen ist das Reinigen der stillen Örtchen samt Leeren der 200 Liter fassenden Behälter. Derzeit ist das zwei Mal wöchentlich der Fall. „Am ersten Wochenende hat das locker ausgereicht“, sagt Schär. Allerdings sei der Samstag regnerisch und damit die Standorte wenig frequentiert gewesen. Während der Testphase kommt deshalb auch das Intervall der Leerung auf den Prüfstand. „Unter Umständen reicht auch eine wöchentliche Leerung.“

Zudem wollen REO und die beiden Pilot-Kommunen wissen, wie zuverlässig der Dienstleister ist. Außerdem, wie zufrieden die Nutzer sind. Zu diesem Zweck sind sie per Anschlag an den Häuschen aufgefordert, Rückmeldung zu geben.

Die Test-Standorte wurden laut Schär bewusst gewählt: Zum einen, weil sie auf einer bestehenden Route des Dienstleisters liegen, der seine Häuschen bereits an Sportplätzen und Kindergärten hat. Zum anderen, weil sie unterschiedliche Gegebenheiten abbilden: Ein auch im Herbst und Winter stark frequentierter Parkplatz, ein weniger besuchter Parkplatz, an dem REO prüfen will, ob das stille Örtchen zur Zielscheibe von Vandalismus werden könnte sowie ein Spielplatz, der den Alltagsgebrauch zeigen soll. Laut Schär kann die Testphase um weitere sechs Monate verlängert werden. Auch ein Abbau über den Winter sowie ein Neustart im Frühjahr seien denkbar. Weitere Interessenten sind bisher Bayrischzell, Fischbachau und Hausham.

