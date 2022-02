Hafnerstraße wird saniert: Bleiben die Parkplätze?

Sanierungsbedürftig: Die Hafnerstraße soll einen neuen Belag bekommen, der Gehweg wird verbreitert. Umstritten ist, ob die On-Street-Parkplätze bleiben. © Thomas Plettenberg

Nur wenige Parkplätze sind auf der Hafnerstraße ausgewiesen, doch die sind umstritten. Die einen wünschen sich den Erhalt des zentrumsnahen On-Street-Parkens, andere bevorzugen eine sichere Radverbindung. Die Gemeinde will die Straße jetzt sanieren und steht vor der Frage: Bleiben die Parkplätze?

Holzkirchen – Sie ist nur 230 Meter lang, für Holzkirchen spielt sie trotzdem eine wichtige Rolle: Die Hafnerstraße verbindet das Zentrum am Marktplatz direkt mit den Schulen, dem Kultur im Oberbräu, dem Batusa und den Wohnquartieren im Westen. Da die Fahrbahn brüchig geworden ist, hat sich der Gemeinderat jetzt zu einer Sanierung entschlossen. Das Gremium beauftragte am Dienstag (8. Februar) einstimmig eine Planung, ist sich aber unsicher, ob die sanierte Hafnerstraße beparkt werden darf.

Die Verkehrsregelung im Einmündungsbereich der Hafnerstraße in die Tölzer Straße (B 13) birgt durchaus Gefahren, wie Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) im Gemeinderat erläuterte: Denn wer dort in die Hafnerstraße einbiegt, kann entgegenkommende Radler schnell übersehen, weil er sie womöglich gar nicht erwartet. Denn für Autos ist die Hafnerstraße an der Stelle zwar als Einbahnstraße geführt, Radler hingegen dürfen auch abwärts in Richtung Kleeblatt-Eck unterwegs sein.

Für die anstehende Sanierung schlägt die Verwaltung vor, die Einbahnregelung beizubehalten und den Gehweg zu verbreitern. Ziel sei zudem, die Situation für Radfahrer zu verbessern. Das Rathaus rechnet mit Gesamtkosten von 870 000 Euro.

„Alle Bedürfnisse sollen berücksichtigt werden“

Nicht im Sanierungsvorschlag der Gemeinde enthalten sind die aktuell noch ausgewiesenen Parkplätze. Insbesondere im Bereich der Einbahnstraße befinden sich Stellplätze, die von Patienten umliegender Praxen und Geschäften gerne genutzt werden. „Ich weiß um die Bedeutung dieser Parkplätze“, betonte der Bürgermeister. Dass sie in der Vorlage fehlen, habe ihm einige E-Mails beschert. Jemand müsse die Pläne weitergegeben haben, vermutete er und betonte, dass es derzeit nur um die Ausschreibung der Planung gehe. Hans Hanebeck (Bauamt-Technik) ergänzte, dass es die Bedeutung der Hafnerstraße nötig mache, mehrere Varianten zu entwerfen: „Alle Bedürfnisse sollen berücksichtigt werden.“

Peter Gerhold (FWG) gab zu, dass er es war, der das Sanierungskonzept weitergetragen hatte. „Ich kann aus der Vorlage nicht rauslesen, dass die Parkplätze erhalten werden“, so Gerhold. Seiner Fraktion wäre dies aber wichtig. Für ihn sei die Hafnerstraße „ein Modellprojekt für gegenseitige Rücksichtnahme“. Er beobachte das seit 30 Jahren: „Jeder passt auf jeden auf.“

Im Gremium waren die Meinungen geteilt. Kathrin Simmel (SPD) und Martin Quaderer (Grüne) betonten, dass die Sicherheit der Radler Vorrang vor der „Bequemlichkeit“ (Quaderer) haben sollte. Schließlich gebe es in unmittelbarer Nähe andere Parkmöglichkeiten, so Simmel. Josef Sappl sen. (CSU) hingegen will den Erhalt der Parkplätze in der Ausschreibung sehen. Tagsüber seien die Stellplätze belegt, nachts nicht. „Ein Zeichen dafür, dass sie für die Geschäftsleute wichtig sind.“

