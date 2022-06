Hagebaumarkt: Eröffnung im Frühjahr 2023

Ganze Arbeit haben die Abrissbagger geleistet. Vom alten Hagebaumarkt ist nicht mehr viel zu sehen, wie der Blick durch den Bauzaun deutlich macht. © Thomas Plettenberg

Schöner, größer, funktionaler: Schon Ende April 2023 soll der Hagebaumarkt im Holzkirchner Gewerbegebiet fertig sein. Satte elf Millionen Euro investiert die Geschäftsführung in den Neubau, der in Kürze startet.

Holzkirchen – Viel ist von dem alten Baumarkt nicht mehr zu sehen – die Abrissbagger haben in den zurückliegenden Wochen ganze Arbeit geleistet. Doch vollendet sind die Abbruchmaßnahmen noch nicht: „Drei Wochen wird das schon noch dauern“, sagt Joachim Ricker, Geschäftsführer des Holzkirchner Hagebaumarkts. Unter der Erde sei noch einiges zu tun und Abbruchmaterialien mit Blick auf die Entsorgung zu trennen. Gleich im Anschluss, so hofft Ricker, kann dann der Neubau beginnen. „Wir gehen davon aus, dass wir zeitnah die Genehmigung vom Landratsamt bekommen.“ Läuft alles nach Plan, könne der Neubau Ende April/Anfang Mai 2023 Eröffnung feiern. Allein die Baumaßnahmen schlagen laut Ricker mit acht Millionen zu Buche. „Mit Technik, Einrichtung und Erstausstattung kommen wir auf eine Investitionssumme von elf Millionen Euro.“

Wie berichtet, soll die Verkaufsfläche von derzeit 3500 auf 5500 Quadratmeter erhöht werden. Einschließlich Büros und Lagerflächen ist der Neubau dann 7600 Quadratmeter groß. „Der alte Baumarkt war einfach nicht mehr zeitgemäß, die Verkaufsflächen zum Teil schlecht nutzbar“, sagt Ricker. Schließlich sei er nie als Baumarkt konzipiert gewesen. „Das waren die Tennishallen eines Sportcenters, in die wir in den 1990er-Jahren gezogen sind.“ Deshalb habe schon lange der Wunsch bestanden, den Status quo zu verbessern.

Weil der Neubau andere Präsentations- und Lagermöglichkeiten eröffnet, kann Ricker Tiefe und Breite seines Sortiments vergrößern. „Das Warenangebot wird deutlich reichhaltiger.“ Völlig anders wird die architektonische Ausrichtung des Neubaus sein: „Das Gebäude verläuft dann quer zur Industriestraße und nicht mehr längs.“ Aufs Dach kommt eine Photovoltaik-Anlage.

Auch die Außenflächen sollen anders gestaltet werden. Unter anderem wird ein neuer Geh- und Radweg um das Grundstück gebaut. Auf dem Parkplatz sind acht Ladepunkte für Elektro-Autos vorgesehen – und 30 Fahrradstellplätze. „Ich verstehe die Skepsis gegenüber dieser großen Zahl“, sagt Ricker. „Die Erfahrung zeigt, dass Baumarkt-Kunden nur in Ausnahmefällen mit dem Rad kommen.“ Wie berichtet, hatten auch Gemeinderäte verwundert auf die große Zahl reagiert, die gemeindliche Satzung schreibt diese jedoch vor. Ricker hält sie zwar für üppig, aber nicht für völlig abwegig. „Ich kann mir schon vorstellen, dass beispielsweise ein Hexal-Mitarbeiter, der in seiner Mittagspause ein paar Batterien kaufen will, mit dem Rad kommt.“ Zudem seien Stellplätze für Lastenräder inbegriffen.

Der Döner-Imbiss, den Sultan Cifci seit 15 Jahren an der Industriestraße führt, kann nun doch bleiben – vorerst: Eigentlich wäre ihr Vertrag schon Ende Juni ausgelaufen (wir berichteten). „Er wurde auf unbestimmte Zeit verlängert, aber mit einer kurzen Kündigungsfrist versehen“, sagt Ricker. Das eröffne der Betreiberin die Möglichkeit, so lange zu bleiben, wie sie den Baumaßnahmen nicht im Wege steht. Spätestens, wenn die Außenanlagen erstellt werden, müsse die Hütte aber weg. Insbesondere, wenn die Arbeiten am Fuß- und Radweg beginnen, in dessen Umgriff sich der Imbiss befindet, sei Schluss. Wann genau das ist, kann Ricker derzeit noch nicht sagen, daher auch die kurze Kündigungsfrist. „Eine für alle Seiten verträgliche Lösung wurde in dieser Frage leider nicht gefunden“, sagt er.

Ob Cifci schon einen neuen Standort gefunden hat, ist unklar. Sie war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

