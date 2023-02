Hakenkreuz-Schmiererei in Marschall: Polizei ermittelt

Unbekannte besprühen Verteilerkasten

Von Jonas Napiletzki schließen

Wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt die Polizei Holzkirchen. Ein Unbekannter hat ein Hakenkreuz in Marschall gesprüht.

Holzkirchen – Der mögliche Tatzeitraum lässt sich schwer eingrenzen: Zwischen Sonntag, 1. Januar, und Mittwoch, 8. Februar, soll auf Höhe der Hausnummer 54 im Holzkirchner Ortsteil Marschall an der B318 ein Stromverteilerkasten besprüht worden sein. Der noch unbekannte Täter nutzte laut Angaben der Polizei Holzkirchen schwarze und grüne Farbe und „sprühte unter anderem ein Hakenkreuz auf den Verteilerkasten“.

Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen: Polizei ermittelt

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Polizei hat ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Sachdienliche Hinweise erbitten die Beamten an die Telefonnummer 0 80 24 / 9 07 40.

Nur wenig zuvor schmierten Unbekannte an ein Trafohäuschen am Rudolf-Diesel-Ring in Holzkirchen in blaues Hakenkreuz. Auch an der B318 ist die jüngste Tat nicht die erste dieser Art: Auf Höhe der Geothermie waren im Jahr 2021 mehrere mehrfarbige Graffiti mit Hakenkreuzen aufgetaucht. nap

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.