„Ein Wunder der Natur“: Föchinger Landwirt erntet 200-Kilo-Kürbis

Eine Halloween-Party, ein Kindergarten- oder Feuerwehrfest könnten Anlass zur Schlachtung des 200-Kilo-Kürbisses sein, hofft Siegfried Schneider aus Föching. Bis sich ein Abnehmer findet, kann der Koloss bewundert werden. © STS

Siegfried Schneider aus Föching hat einen Giganten geerntet – zu Halloween soll er auf die Schlachtbank. Dafür sucht der Landwirt einen Abnehmer mit großem Kürbis-Hunger.

Föching – Alle Achtung, was für eine Beere! Botanisch betrachtet ist der Kürbis nämlich kein Gemüse, sondern eine Frucht. Kaum zu glauben, wenn man das riesige Exemplar sieht, das bei Siegfried Schneider im Föchinger Eichenweg 4 liegt. Rund 200 Kilo wiegt der Koloss, der sich hier so dramatisch neben seinen zierlicheren Verwandten breit macht.

Im April hat der 81-Jährige den Kürbis der Sorte Gigant gesät. „Dass ein Samen, so groß wie ein Fingernagel, über den Sommer so eine Frucht hervorbringen kann, fasziniert mich immer wieder“, sagt Schneider. „Das ist ein Wunder der Natur.“

Föching: 200-Kilo-Kürbis geerntet - Ein Paradiesgarten

Was er dafür getan hat? „Nicht viel“, meint Schneider, „das kann jeder.“ Dazu muss man wissen, dass Schneider Landwirt ist und gerne gartelt – trotz der Arbeit, die sein großer Garten mit Petersilie, Sellerie, Tomaten, Kiwis, Quitten und Spalierobst bedeutet. Der Föchinger hat profundes Wissen und jahrzehntelange Erfahrung in der Feldwirtschaft. Er weiß genau, welcher Standort in seinem Garten das Mikroklima hat, das er für seine wunderbaren Pfirsiche braucht. Was für ihn selbstverständlich ist, betrachten andere als großartig.

Wichtig sei eine gute Erde, sagt Schneider. Am besten eigne sich verrotteter Mist, aber den gebe es nicht immer. Während der Hitzeperiode goss Schneider seinen Kürbis täglich. Kein Dünger.

„Es gibt Kürbisse, die bekommen eine Fußbodenheizung und ein eigenes Gewächshaus drumherum.“ Derart gehätschelt könnten Gigant-Kürbisse auch 700-Kilo erreichen. „Aber meiner ist ganz natürlich gewachsen“, sagt Schneider, der sich derweil in philosophischer Gelassenheit übte: „Ich hab’ mir gedacht: Entweder wird er, oder er wird nicht.“ Dazu beigetragen habe freilich das Wetter, das in der zurückliegenden Saison gepasst habe.

Riesen-Kürbis aus Föchting: Schlachtung war beim Gotzinger Apfelfest geplant

Schneider liebt es, seinen Kürbis anzuschauen: „Ich freue mich über ihn.“ Allerdings ist der Landwirt, der Obst und Gemüse zur Selbstversorgung anbaut, Pragmatiker genug, um seine Riesenbeere einem praktischen Nutzen zuführen zu wollen. Eigentlich war geplant, ihn beim Gotzinger Apfelfest zu schlachten und dann portionsweise für einen guten Zweck an die Gäste zu verkaufen. Doch weil der Organisator der mildtätigen Schlachtung erkrankte, wurde daraus nichts. Jetzt hofft Schneider, dass sich im Zuge von Halloween am Montag, Allerheiligen am Dienstag oder im Rahmen von Sankt Martin eine andere Verwendung findet. Ein kirchliches Fest, ein Kindergartenfest, eine Vereins- oder Feuerwehrparty. Hauptsache viele Leute, die Kürbissuppe mögen. Für Schneiders Zwei-Personen-Haushalt ist er schlicht zu groß. Denn ist er erst einmal angeschnitten, verringert sich die Haltbarkeit des Kürbisses deutlich.

Die Sache hat nur einen Haken: Man kann den Giganten nicht ohne Weiteres transportieren. Schneider selbst hat ihn in einen Jute-Sack gerollt und anschließend mit dem Frontlader an seinen jetzigen Platz gebracht. Falls sich niemand findet, der den Transport auf sich nimmt? Dann ist der Kürbis noch eine ganze Weile schön anzuschauen – und verrottet irgendwann.

Der Gigant ist nicht der einzige Kürbis in Schneiders Garten. Besonders stolz ist er auf seine Kalebasse – ein nicht zum Verzehr geeigneter Flaschenkürbis: Er dient als Gefäß oder Resonanzkörper von Musikinstrumenten.

Herbstzeit ist Kürbiszeit: Wissenswertes über den Kürbis

Die Gräfin von Paris am Föchinger Birnbaum

Außerdem ist Schneider stolz auf seinen Birnbaum. Sein Großvater pflanzte ihn um 1900. Fünf verschiedene Sorten hat Schneider ihm aufgepfropft – frühe, wie Williams und späte wie „die Gräfin von Paris“. Auch Chicorée baut er an – eine Seltenheit im Oberland. „Im Fränkischen gibt’s inzwischen richtig große Kulturen“, erzählt er. Die Chicorée-Rübe zog er über den Sommer im Freien, demnächst kommt sie in den dunklen Heizungskeller, wo sie dann bei 16 bis 18 Grad die leicht herb schmeckenden Blätter austreibt.

