Waldbesitzer und Bund Naturschutz sind sich einig: „Der Wald zeigt, ob die Jagd stimmt“

Klimawandel, Käfer, Dürren und Windbruch: Der Wald hat Stress. Wie trotzdem krisenfeste Bäume nachwachsen können, demonstrierte ein Wald-vor-Wild-Bündnis jetzt im Forst von Hartpenning. Bund Naturschutz, Waldbauern und Förster werben für eine „effiziente“ Jagd, die Wildverbiss eindämmt. Der Zeitpunkt für den Waldspaziergang war nicht zufällig gewählt.

Hartpenning – Wie antike Säulen ragen die alten Fichten in den Himmel, ein Symbol der Stärke. Doch der Eindruck hier in einem Waldstück bei Babenberg unweit von Hartpenning (Marktgemeinde Holzkirchen), er trügt. „Es geht dahin für die Fichte“, sagt Michael Lechner, Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung (WBV) Holzkirchen.

Der Klimawandel macht der Fichte, dem angestammten Brotbaum der Forstwirtschaft, den Garaus. Die Zukunft ist nicht himmelwärts zu suchen, sie wächst bodennah wie hier im Hartpenninger Wald. Tannen haben sich durchgekämpft, sie gelten als klimastabil. Ihr Problem: „Junge Tannen sind für Rehe wie Pralinen“, sagt Christian Webert, Bereichsleiter Forsten im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Holzkirchen. „Fichten sind für Rehe eher Trockenbrot.“ Viele Rehe fressen die Tannen-„Pralinen“ nieder, die Zukunft des Waldes wird vernascht.

Ein Bündnis, das vor 20 Jahren kaum denkbar schien

Der traditionelle Zielkonflikt, in Bayern als „Wald vor Wild“ weitgehend aufgelöst, bekommt eine Klima- und Umwelt-Komponente. So fand sich am Montag im mückenschwangeren Hartpenninger Wald ein Bündnis zusammen, das vor 20 Jahren kaum denkbar schien: Bund Naturschutz (BN), Waldbesitzer und Revierförster lotsten eine kleine Presserunde ins Unterholz, um eine Botschaft zu setzen. „Wir brauchen eine Jagd, die mithilft, dass der Wald wachsen kann“, sagte Richard Mergner, BN-Landesvorsitzender, „der Wald zeigt, ob die Jagd stimmt.“

Das Hartpenninger Revier dient der Botschaft als Musterbeispiel. Wie Jagdvorsteher Josef Taubenberger erklärte, teilt sich das 3000-Hektar-Revier (davon die Hälfte Wald) auf 20 Pirschbezirke auf, betreut jeweils von einem Jäger und zwei bis vier Mit-Jägern. 180 Rehe kommen jährlich zur Strecke. „Als wir mal nur 20 Stück weniger geschossen haben, war das im Wald deutlich abzulesen“, sagt Taubenberger.

Plastikklammern und Schutzzäune? Teurer Verbiss-Schutz muss nicht sein

Die 180er Quote ermögliche es dem Wald, aus eigener Kraft den klimafesten Mischbestands-Umbau mit Tanne, Buche, Eiche zu bewerkstelligen, sagt Lechner. „Klares Ziel muss sein, dass standortsheimische Baumarten ohne Schutzmaßnahmen aufwachsen können.“ Das funktioniere sehr gut ohne Verbissschutz-Plastikklammern und Zäune – wenn die Jagd nicht vernachlässigt werde.

Der Appell soll nicht im Hartpenninger Wald verhallen, sondern die Ohren der Bundes- und Landespolitiker erreichen. Derzeit steht eine Novellierung des Bundesjagdgesetzes an. Der Entwurf müsse unbedingt im Sinne einer waldfördernden Jagd nachgeschärft werden, sagt Mergner; das sei besser als viele Steuermillionen für Rehfutter und Schutzzäune bereit zu stellen.

Wald vor Wild heißt nicht: Wald ohne Wild.

„Wald vor Wild heißt nicht Wald ohne Wild“, betonte Johann Killer, Vorsitzender der WBV Wolfratshausen. Das Beispiel in Hartpenning zeige aber, dass eine konsequente Bejagung die Zahl der Wildunfälle reduziere. Und eine geringere Population setze die Tiere weniger Stress aus.

Es gehe jetzt darum, sagt Mergner, im neuen Bundesjagdgesetz zu berücksichtigen, dass der Jagd beim Umbau in zukunftsfähige Mischwälder eine Schlüsselrolle zukommt. Denn wie in Hartpenning sehe es nicht überall aus. In mehr als der Hälfte der bayerischen Jagdreviere seien die Wildbestände so hoch, dass Laubbäume und Tannen nicht ohne teure Schutzmaßnahmen wachsen könnten.