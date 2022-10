Hartpenning feiert mit Burschen und Musikanten

Kirtafest am Mentl-Hof

Das lange Wochenende in Hartpenning steht im Zeichen des Feierns: Die Burschen starteten mit ihrem Weinfest, bis Montag feiert die Musikkapelle ihr Jubiläum.

Mit einem Festgottesdienst unter weiß-blauem Himmel an der Kapelle St. Sebastian in Kleinhartpenning hat die Musikkapelle Hartpenning am Sonntag das Kirta-Fest zu ihrem 75-jährigen Bestehen begonnen. Danach ging’s im Festzug zum Feiern am Mentl-Stadel am Hinterfeld.

Am Montag, 17. Oktober 2022, geht das Kirta-Fest weiter: Los geht es in der beheizten Festhalle um 12 Uhr mit musikalischer Unterhaltung durch die Gastgeber selbst. Um 14.30 Uhr findet ein Seilziehen statt, ab 16 Uhr übernimmt die neue Kapelle Oberland Blech mit sieben Freunden aus fünf Kapellen der Region die musikalische Unterhaltung. Fürs leibliche Wohl ist mit warmen Speisen sowie Kaffee und Kuchen gesorgt.

Auf das lange Festwochenende am Mentl-Stadel eingestimmt hatten die Hartpenninger Burschen: Am Freitagabend hatten sie – heuer ausnahmsweise nicht am Sportplatz – dort zu ihrem Weinfest geladen, bei dem sich die Besucher süffige Tropfen und deftige Schmankerl schmecken ließen.