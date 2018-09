Haustür statt Info-Stand: Darum suchen Wähler die CSU auf dem Marktplatz vergebens

Der CSU-Ortsverband in Holzkirchen wird im Landtagswahlkampf keine Info-Stände auf dem Marktplatz beziehen, sondern bei Wählern an der Tür klingeln. Der Ortsvorsitzende erklärt warum.

Holzkirchen – Der Wahlkampf für die Landtags- und Bezirkstagswahl biegt in die heiße Phase ein. Vielerorts beziehen die Parteien mit Info-Ständen Stellung. Auch am Holzkirchner Marktplatz buhlen SPD, Grüne und Co. in den kommenden Wochen um Stimmen. Nicht so der CSU-Ortsverband, er fokussiert sich auf den Wahlkampf an der Haustüre. Im Interview erklärt der Vorsitzende Sebastian Franz diese Entscheidung.

-Herr Franz, einen Stand der Holzkirchner CSU sucht man auf dem Marktplatz heuer vergebens. Sie konzentrieren sich auf den Haustürwahlkampf. Wieso?

Wir haben uns bewusst den Haustürwahlkampf entschieden, weil wir auf das direkte Gespräch mit den Bürger setzen und nicht mehr Wegelagerei am Marktplatz betreiben wollen. Ziel ist es, Politik unter vier Augen zu machen, was ja auch das Motto der CSU ist: „näher am Menschen“.

-Bei der Bundestagswahl im Vorjahr haben Sie einen Probelauf gewagt.

Das hat gut funktioniert. Wir waren an gut 600 Haustüren und hatten zu 80 Prozent positives Feedback. Genau deswegen verlegen wir unsere Energie vom klassischen Infostand an die Haustüre. Der persönliche Kontakt an der Haustür steht im Kontrast zu den derzeitigen CSU-Umfragewerten.

-Würde die CSU nicht deutlich mehr Bürger erreichen, wenn Sie am Marktplatz und zusätzlich an den Haustüren Wahlkampf betreibt?

Am Marktplatz stehen alle Parteien aufgereiht, Schirm an Schirm. Der Bürger nimmt eigentlich nur reißaus. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass man dort nicht den Einzelnen erreicht. Wer die CSU wählt, geht zur CSU. Wer die Grünen wählt, geht zu den Grünen. Dazu sind jeden Samstag dieselben Leute einkaufen, da läuft es sich schnell tot. Meines Erachtens haben wir am Marktplatz nicht die Wirkung erreicht, die Politik erreichen sollte: Mit den Menschen persönlich ins Gespräch kommen.

-An der Haustür besteht außerdem die Chance mit Bürgern ins Gespräch zu kommen, die vielleicht nicht mit der CSU sympathisieren.

Exakt. Für mich als Gemeinderat ist es auch eine Möglichkeit, an der Haustür über Probleme informiert zu werden. Ganz nach dem Motto: „Gut, dass ihr da seid, ich kann euch gleich noch was mitgeben.“

-Der Haustürwahlkampf ist aber keine Holzkirchner-Exklusiv-Idee?

Nein, bayernweit macht die CSU Haustürwahlkampf. Das Besondere in Holzkirchen ist, dass wir uns komplett darauf konzentrieren und keine klassischen Info-Stände mehr aufstellen. Das erzielt nicht mehr den Erfolg. Es kann Bestandteil sein, aber es ist nicht mehr das, was man von modernen Volksparteien erwartet. Man muss neue Formate finden, um auf Bürger zu zugehen.

-Der Ortsverband will sich den Bürgern nicht mehr am Marktplatz aufdrängen. Ist es aber nicht noch viel aufdringlicher, direkt bei ihnen zu Hause an der Türe zu klingeln?

Das sehe ich nicht so. Jeder kann selbst entscheiden, ob er die Haustüre aufmacht oder nicht. Es besteht die Möglichkeit, dass wir ungelegen kommen, was ja immer passieren kann, dann legen wir die Infomaterialien einfach in den Briefkasten. Die Erfahrung zeigt, dass die Holzkirchner es honorieren, wenn man ihnen die Informationen direkt bei ihnen zu Hause vorbeibringt.

Termine

An den vier kommenden Samstagen ist der CSU-Ortsverband unterwegs. Die Termine: am 8. September in Holzkirchen, am 15. September in Hartpenning, am 22 September in Föching und am 29. September in Holzkirchen.

