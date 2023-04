Heiße Zeiten für Heizungsbauer: Innungsmeister empfiehlt, Vier-Tage-Woche einzuführen

Gratulation dem neuen Ehrenobermeister: Landesinnungsmeister Erich Schulz (m.) beglückwünscht den langjährigen Obermeister Johannes Haas, beobachtet vom aktuellen Innungs-Obermeister Manfred Waldmann. © thomas Plettenberg

Heizungsbauer sind gefragt wie nie. Das von der Ampelregierung verkündete schrittweise Aus für Öl- und Gasheizungen beschäftigte jetzt auch die Jahrestagung der Branchen-Innung in Hartpenning. Und der Landesinnungsmeister überraschte die Kollegen mit einem Vorschlag, neue Mitarbeiter zu gewinnen.

Hartpenning – Der Zeitpunkt hätte nicht besser gewählt sein können: Genau an jenem Tag, an dem die Bundesregierung ihren viel diskutierten Gesetzentwurf zum Heizungstausch zugunsten erneuerbarer Energien verabschiedete, traf sich die heimische Heizungs- und Sanitärbranche zur Jahrestagung im Großhartpenninger Neuwirt. Entsprechend breiten Raum nahm das umstrittene Thema in der Veranstaltung ein.

Obermeister Martin Waldmann von der Innung für Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik und Spengler Miesbach-Bad Tölz-Wolfratshausen (SHK) brachte es so auf den Punkt: „Das ist von einem auf den anderen Tag gekommen und momentan alles sehr undurchsichtig.“ Das Telefon in der Geschäftsstelle, die derzeit 102 Mitgliedsbetriebe vertritt, stehe nicht mehr still. Waldmann aber gab sich selbstbewusst: „Ohne Handwerksbetriebe wird die Energiewende nicht gelingen.“ Mit ironischem Unterton fügte er hinzu: „Da kann der Habeck machen, was er will.“

Gemeint war Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen, aus dessen Haus der Gesetzentwurf kommt. Neue Heizungen sollen ab 2024 zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden, was den Abschied von Gas- und Ölheizungen einläuten dürfte. Allerdings sind lange Übergangsfristen geplant, es soll zahlreiche Ausnahmen geben und finanzielle Anreize des Bundes für den Austausch. Der Gesetzentwurf geht nun zur parlamentarischen Beratung in den Bundestag. Bis zur Verabschiedung wird mit Änderungen an dem Regelwerk gerechnet. Denn selbst der Koalitionspartner FDP will das Gesetz noch entschärfen.

Der aus Augsburg zu seinen oberbayerischen Kollegen angereiste Landesinnungsmeister Erich Schulz verstand die Aufregung um die Gesetzesnovelle nur zum Teil: „Im Prinzip ist seit dem Koalitionsvertrag klar, was auf uns zukommt.“ Das Papier der Ampelkoalition ist eineinhalb Jahre alt. Die Eckpunkte des Gesetzentwurfs zur Gebäudeenergie seien seit Juli 2022 bekannt. „Wir sind so gefragt wie nie“, machte Schulz seiner Branche Mut. Der bundesdeutsche Zentralverband Sanitär, Heizung und Klima sei bei der Politik als fachlich beratende Stimme sehr gefragt, „wir sind Tag und Nacht unterwegs“.

Positiv sieht Schulz die Entwicklung bei den Lehrlingszahlen in Bayern. Seit dem Tiefpunkt in den Jahren 2005 und 2006 betrügen die Zuwachsraten entgegen dem Bundestrend im Freistaat 25 Prozent. Der Landesinnungschef ermunterte seine Kollegen, den Mitarbeitenden die Vier-Tage-Woche zu ermöglichen, räumte aber ein, dass dies in kleinen Betrieben nicht leicht umzusetzen sei.

In seiner Bilanz für die örtliche Innung hatte Waldmann zuvor berichtet, dass das Jahr 2022 noch stark von der Corona-Pandemie geprägt gewesen sei. „Es war alles im Tiefschlaf.“ Zudem beklagte er den allgemeinen Fachkräftemangel. „Es ist fast schon ein Fulltime-Job, Leute zu finden.“ Vor allem junge Menschen wollten einerseits eine Familie ernähren können, aber zugleich Beruf und Freizeit unter einen Hut bringen. Stichwort: Work-Life-Balance. Im ersten Ausbildungsjahr werden derzeit bei den gut hundert Mitgliedsbetrieben 28 Lehrlinge ausgebildet, im zweiten 30 und im dritten Lehrjahr 40.

Lehrlingswart und Ex-Obermeister Johannes Haas appellierte an seine Branche, bei Berufsinformationstagen von Schulen für das Handwerk zu werben. Auch würden praxisorientierte Schnupperlehren angeboten. „Wenn wir als Handwerk nicht mehr präsent sind, werden wir vergessen“, schrieb Haas seinen Kollegen ins Stammbuch. „Viele Leute wissen gar nicht, was Sanitär heißt. Die meinen, dass das ein Sanitäter ist“, sagte Haas. Kurz darauf wurde er auf einstimmigen Beschluss des Vorstands zum Ehrenobermeister der örtlichen SHK-Innung ernannt. Die Begründung seines Nachfolgers Waldmann: „Du hast die Innung auf die Erfolgsspur gebracht.“

PAUL WINTERER

