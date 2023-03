Gericht verurteilt obdachlosen Betrüger aus Holzkirchen

Der 30-Jährige aus Holzkirchen hat das Konto seines Mitbewohners im Obdachlosenheim geplündert.

Holzkirchen – Nach vier Verhandlungstagen wurde jetzt in einem Prozess wegen Computerbetrugs das Urteil gesprochen. Angeklagt war ein 30-jähriger Holzkirchner. Er soll die Hilfsbedürftigkeit eines 60-jährigen Mitbewohners in einem Holzkirchner Obdachlosenheim ausgenutzt haben. Unter dem Vorwand, bei Einkäufen behilflich zu sein und Geldabhebungen am Bankautomaten zu übernehmen, soll er in 26 Fällen Geld in die eigene Tasche gesteckt haben – insgesamt 3650 Euro.

Der Angeklagte selbst bestritt die Betrügereien. Der Geschädigte habe häufig ein Mädchen in seinem Zimmer empfangen und die Summen möglicherweise dafür benötigt, vermutete er. Dieser hatte die Besuche aber abgestritten und erklärt, der 30-Jährige habe ihm nie Geld ausgehändigt. Auch die Einkäufe habe er stets selbst bezahlt. Ein dritter Mitbewohner hatte nie ein Mädchen bei dem 60-Jährigen gesehen, war aber von diesem ebenfalls als Dieb verdächtigt worden (wir berichteten).

Ein Polizist erklärte als Zeuge, das vermeintliche Opfer habe die Vermutung geäußert, der Angeklagte sei in sein nicht abschließbares Zimmer eingedrungen, während er das Bad oder die Toilette aufgesucht habe. Dies habe durch seine Gebrechlichkeit immer längere Zeit in Anspruch genommen. Währenddessen habe sich der 30-Jährige wohl auf den Weg zur Bank gemacht, die einen viertelstündigen Fußmarsch entfernt liege.

Auch seien seit einem Umzug innerhalb der Unterkunft, bei dem der 30-Jährige geholfen habe, Bankunterlagen mit seiner PIN und ein TAN-Generator verschwunden. Körperlich sei das Opfer in einem sehr schlechten Zustand gewesen und habe kaum gehen können. Grund sei wohl sein langjähriger schwerer Alkoholkonsum.

Wie sich zeigte, war der 60-Jährige 2019 auf gerichtliche Anordnung unter Betreuung gestellt worden, nachdem er aus seiner völlig verwahrlosten Wohnung geholt worden war. Psychiatrische Gutachten bescheinigten ihm alkoholbedingt körperliche Leiden sowie eine Persönlichkeits- und Verhaltensstörung mit schweren kognitiven Defiziten. Nach zweijähriger Abstinenz hatte sich sein Zustand jedoch so weit stabilisiert, dass die Betreuung aufgehoben wurde. Auch der Polizist hatte bei der Befragung keine Anzeichen von Verwirrung erkennen können.

Als unglaubwürdig wertete der Staatsanwalt schließlich sowohl die Geschichte mit dem Mädchen wie auch die Einkäufe als Begründung. Das Opfer habe das Haus nicht verlassen können und damit auch keine Gelegenheit gehabt, die stattliche Summe anderweitig zu verbrauchen.

„In dubio pro reo“, forderte aber Verteidiger Bernhard Beer. Der 60-Jährige habe seinen Mandanten als Laufbursche benutzt. Mit Beginn der Anschuldigungen habe dieser seine bequeme Hilfe eingestellt. Der Mitbewohner habe dann gedroht, es ihm heimzuzahlen. Die Ursache für das verschwundene Geld sei wohl in der Wahrnehmungsstörung des Opfers zu suchen. Er plädierte auf Freispruch.

Dennoch verhängte Walter Richter Leitner eine einjährige Bewährungsstrafe und den Wertersatz der 3650 Euro. Erst seit der „Unterstützung“ durch den Angeklagten habe der 60-Jährige Unregelmäßigkeiten auf dem Konto festgestellt. Der Angeklagte habe die Schutzbedürftigkeit des Mannes ausgenutzt, seine Hilfe aber eingestellt, sobald das Konto geplündert gewesen sei.

