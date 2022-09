Historisch durch Holzkirchen: Kath’l lädt zur Zeitreisen – Neue Tour

Von: Christine Merk

Eine Schüssel mit Radieserl hat die Kathl dabei. Bei der Marktreise 1, die beim Eiscafe Franzetti von Herbert und Christine Franz Station macht, erfahren die Teilnehmer, was es damit auf sich hat. © privat

In der Rolle der Kath’l erzählt die Münchner Schauspielerin Agnes Kraus humorvolle Geschichten aus dem früheren Holzkirchen und von eigenwilligen Bewohnern.

Holzkirchen – „Pack ma´s wieder!“ – unter diesem Motto rumpelt die Kath‘l schon wieder mit ihrem Leiterwagerl durch Holzkirchen. In der Rolle der Kath’l erzählt die Münchner Schauspielerin Agnes Kraus humorvolle Geschichten aus dem früheren Holzkirchen und von eigenwilligen Bewohnern.

Sechs Touren stehen zur Wahl. Ganz neu: die Tour „Rundumadum“ mit Theatereinlagen. An vier Stationen kommen Schauspieler des Ensembles Federspiel dazu und erwecken „in zeitgemäßer Gewandung“ die Vergangenheit zum Leben. Die Szenen nach Franz Josef Pütz (Tegernsee) und Lehrer Zeheter (Holzkirchen) dauern fünf bis zehn Minuten, in denen die Zuhörer etwa erfahren, wie man Gold macht oder ob der Teufel beim Ziehbrunnen seine Hand im Spiel hatte. Zum Schluss gibt es eine kleine Brotzeit in Hau’s Brennerei, kleinste Brennerei Deutschlands. Eine kleine Stärkung während oder am Ende jeder Tour ist immer mit dabei – gesponsert von der Holzkirchner Gastronomie und Geschäftsleuten. Was auch dazugehört, so verspricht die Kathl: das „griabige“ Zusammensitzen“ zum Abschluss.

Die Streifzüge werden schon seit Beginn sowohl von den lange in Holzkirchen heimischen als auch neuen Bürgern sehr gut angenommen, teilen die Veranstalter mit. Bei den Touren mit den Namen Marktreise 1 bis 4 stehen mal der Friedhofs-Paganini, mal ein Bahnhofsvorstand, mal der berühmteste Postbote Holzkirchens im Fokus. Nächster Termin ist die Tour Marktreise 1 am Freitag, 16. September, 18.30 Uhr. Die Marktreise 3 steht am Samstag, 24. September, ab 16 Uhr im Programm. Die Teilnahme kostet je 17 Euro. Infos unter www.kultur-im-oberbraeu.de/kathl/. Anmeldung und Fragen: marktreise@t-online.de oder 01 76 / 5 01 503 10.