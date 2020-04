Höherer Stromverbrauch durch Homeoffice 

Das Coronavirus zwingt alle dazu, mehr Zeit zuhause zu verbringen. Homeoffice und Ausgangsbeschränkungen wirken sich auf Strom- und Wasserverbrauch aus, berichten die Gemeindewerke Holzkirchen-

Holzkirchen – „Konkrete Zahlen haben wir noch nicht“, erklärt Juliane Kremer, Abteilungsleiterin für Abrechnungen und Kundenservice bei den Gemeindewerken Holzkirchen. Was insbesondere daran liege, dass Privathaushalte nur einmal im Jahr abgelesen werden. Die nächste Abrechnung ist erst im Januar 2021 fällig. Und die werde voraussichtlich höher als sonst ausfallen.

Es zeichne sich jetzt schon ab, dass der Verbrauch in Privathaushalten steige. „Es ist logisch“, meint Kremer. Sitzen die Leute vermehrt im Homeoffice, nutzen sie dort mehr Energie. Der PC läuft zum Beispiel ständig, der Drucker ebenso. „Selbst den Kaffee macht man sich zuhause.“ Das summiere sich dann schon. Vor allem, wenn bei einem Pärchen beide berufstätig sind und plötzlich beide am heimischen Computer arbeiten. „Dann verdoppelt sich der Verbrauch eventuell.“ Auch weitere Faktoren spielen eine Rolle. Urlaube entfallen, Restaurantbesuche ebenfalls, auch der Gang zum Fitnessstudio. All das treibe die Stromkosten im eigenen Heim in die Höhe.

Bei größeren Firmen finde in der Regel eine monatliche Abrechnung statt. Hier können die Gemeindewerke die Zähler fernauslesen. Schon jetzt merke man einen viel geringeren Strom- und Wasserverbrauch, berichtet Kremer. Eben weil zum Beispiel viele Angestellte von zuhause aus arbeiten. Gaststätten und der kleine Einzelhandel stehen weitgehend ganz still. „Summasummarum gleicht es sich am Ende wieder aus“, sagt Kremer. Denn während die einen Geschäfte weniger verbrauchen, schlagen im Gegenzug Lebensmittelläden verstärkt zu Buche – dank erweiterter Öffnungszeiten. Es werde voraussichtlich nicht zu irgendwelchen Mängeln kommen.

Das bestätigt auch Albert Götz, Geschäftsführer der Gemeindewerke. An einer Stellschraube allerdings musste der Energieversorger jetzt schon drehen: „Beim Breitband merken wir es sehr“, sagt Götz. Hier sei der „traffic“ stark angewachsen. „Wir haben die Leistungsfähigkeit erhöht.“ mar