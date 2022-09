Hoki-Living: Ein neues Viertel für Holzkirchen

Völlig neue Ansicht: So soll der am Kreisverkehr geplante Komplex „Hoki-Living“ an der Industriestraße nach seiner Fertigstellung 2025 aussehen. In dem Bau links ist ein Café geplant, im Innovationszentrum (r.) sind Büros für Start-ups vorgesehen. In dem Riegelbau, der die beiden Gebäude verbindet, entsteht eine Kita. Visualisierung: Eckpfeiler Immobilien © Eckpfeiler Immobilien

Mehr als 100 Wohnungen, eine Kita, ein Café und Co-Working-Büros: Mit „Hoki-Living“ entsteht zwischen Rudolf-Diesel-Ring und Industriestraße ein neues Quartier – in dem sich die Gemeinde schon vorab bezahlbaren Wohnraum gesichert hat.

Holzkirchen – Wohnlich ist diese Ecke Holzkirchens nicht gerade: Technologie-Firmen und das Pharma-Unternehmen Hexal residieren zwischen Industriestraße und Rudolf-Diesel-Ring. Doch das soll sich bald ändern: Die Eckpfeiler Immobilien Gruppe aus Pullach plant, ab Frühjahr 2023 auf dem 4520 Quadratmeter großen Grundstück, einen Baukörper mit bis zu fünf Stockwerken zu errichten. Im Frühjahr 2025 soll er bezugsfertig sein.

Der Entwurf des Münchner Architekturbüros Steidle sieht im Erdgeschoss Büros mit Grundrissen zwischen 260 und 1000 Quadratmetern und Konferenzräume vor. Außerdem sogenannte Co-Working-Spaces, eine Kita und ein Tagescafé mit Außenterrasse auf einem begrünten Vorplatz. Die Kita soll laut Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) zwei Gruppen haben und von der Gemeinde selbst betrieben werden. Vor ihrem Eingang und dem benachbarten Café sieht der Entwurf einen öffentlichen Spielplatz vor.

Mikro-Apartments

In den oberen Stockwerken soll das entstehen, was Holzkirchen so dringend braucht: Wohnungen. Insgesamt sind 109 sogenannte Mikro-Einheiten geplant, also Apartments mit bis zu 30 Quadratmetern Wohnfläche und kompakte zwei bis vier-Zimmer-Wohnungen. Ob diese als Eigentums- oder Mietwohnungen vermarktet werden, steht noch nicht fest, wie Michaela Loisl von Eckpfeiler Immobilien auf Nachfrage mitteilte. Sicher ist aber, dass die Gemeinde Holzkirchen zehn Wohnungen erwirbt, um sie anschließend zu bezahlbaren Preisen zu vermieten. Den künftigen Bewohnern von „Hoki-Living“ stehen Dachgärten zur gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung.

Der Komplex soll sowohl vom Rudolf-Diesel-Ring aus zugänglich sein, als auch von dem am Kreisverkehr geplanten Vorplatz. Die Tiefgaragen-Einfahrt befindet sich am Rudolf-Diesel-Ring.

Schnittstelle zwischen Gewerbe und Wohnen

Der dreiteilige Gebäudekomplex soll in Holzhybrid-Bauweise als KfW 40 Effizienzhaus errichtet werden, sodass sie besonders energiesparend sind. Nach seiner Fertigstellung verfügt er über insgesamt 8300 Quadratmeter Geschossfläche. „Hoki-Living“ soll sich zu einer Schnittstelle zwischen Gewerbegebiet und Ortszentrum entwickeln. Zur Höhe der Investitionssumme will sich Eckpfeiler Immobilien nicht äußern.

Wie berichtet, hatte der Gemeinderat im Frühjahr beschlossen, das Gewerbegebiet in ein „urbanes Gebiet“ umzuwidmen – und damit den Weg für die vorgesehene Mischbebauung frei gemacht. Außerdem hatte er beschlossen, die Zahl der Parkplätze in dem Gebiet um 30 Prozent zu reduzieren. Stattdessen sollen Car- und Bike-Sharing-Angebote entstehen. Die Idee ist, so den Verkehr in dem Areal zu beruhigen.

Eckpfeiler hat den Grund 2017 von der Panasonic Electric Works Europe AG gekauft, nachdem diese nach Ottobrunn gezogen war. Sie sanierte und revitalisierte den ehemaligen Panasonic-Sitz und vermarktet ihn seither als „Hoki8“. Er ist zu 100 Prozent vermietet, vorwiegend an kleinere Technologie-Firmen.

