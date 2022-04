„HOKI Living“: Investor kann Großprojekt in Gewerbegebiet Holzkirchen umsetzen

Das Innovationszentrum Hoki-Living, hier in einer ersten Visualisierung. © Eckpfeiler-Immobilien GmbH

Die Marktgemeinde Holzkirchen macht aus einem Gewerbegebiet ein „urbanes Gebiet“, um Wohnungen zu ermöglichen. Der Bebauungsplan wurde gegen Kritik aus SPD und CSU beschlossen.

Holzkirchen – „Eine sehr effiziente Nutzung des innerörtlichen Gebiets.“ Über die Stellungnahme der Regierung von Oberbayern zum geplanten „Innovationszentrum“ am Kreisverkehr zwischen Industriestraße und Rudolf-Diesel-Ring habe man sich im Rathaus gefreut, berichtete Isabella Britze von der Holzkirchner Bauamtverwaltung jetzt im Gemeinderat. Das „Innovationszentrum“ soll nach den Plänen der Eckpfeiler Immobilien Gruppe ein mehrstöckiges Gebäude werden, inklusive Kindertagesstätte, Wohnungen, Gastronomie und Konferenzräumen.

Änderung des Bebauungsplans für urbanes Gebiet nötig

„HOKI Living“, so der Name des Projekts, soll 2024 fertiggestellt werden. In Holzhybrid-Bauweise entstehen rund 8300 Quadratmeter Geschossfläche als KfW 40 Effizienzhaus, wie der Projekthomepage zu entnehmen ist. In Nachbarschaft zum geplanten „Innovationszentrum“, auf dem ehemaligen Panasonic-Gelände, errichtete die Eckpfeiler Immobilien Gruppe bereits das Technologiezentrum „HOKI 8“.

Damit „HOKI Living“ entstehen kann, wurde eine Änderung des Bebauungsplans nötig. Künftig soll das Gebiet im Holzkirchner Osten ein „urbanes Gebiet“ und damit kein Gewerbegebiet mehr sein. So wird die anvisierte Mischbebauung ermöglicht. Zudem wird die Zahl der Stellplätze um 30 Prozent reduziert, wie aus der Beschlussvorlage deutlich wurde. Damit sorge man für eine „verkehrliche Entlastung der Gemeinde“.

Wohlwollende Rückmeldungen laut Bauamt - Kritik aus Reihen der SPD

Die inzwischen erfolgte Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange sowie der Behörden habe neben der genannten Stellungnahme durch die Regierung von Oberbayern nur wohlwollende Rückmeldungen ergeben, so Britze.

Wie schon zuvor, als das Vorhaben in den gemeindlichen Gremien zur Debatte stand, äußerte Simon Ammer (SPD) seinen Unmut über die Pläne. „Es wird Wohnraum geschaffen, aber kein bezahlbarer“, so Ammer. Sein Fraktionskollege Wolfgang Huber lobte zwar die schnelle Bearbeitung des Projektes durch die Gemeinde. Er wünsche sich diese Geschwindigkeit aber auch bei Projekten, „die kleinen Menschen zu Gute kommen, nicht nur großen Investoren“.

Gegen die Stimmen der SPD und Teilen der CSU-Fraktion nahm der Holzkirchner Gemeinderat den neuen Bebauungsplan 153 mehrheitlich als Satzung an. aws

