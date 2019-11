25 000 Euro Schaden: Audi kracht in Traktor

In Großhartpenning kommt ein Audi-Fahrer auf die Gegenfahrbahn und stößt mit einem Traktor zusammen. Der Schaden ist hoch, die Beteiligten zum Glück nicht verletzt.

Großhartpenning – 25 000 Euro sind bei einem Unfall zwischen einem Audi und einem Traktor in Großhartpenning entstanden. Wie die Polizei erst jetzt berichtet, fuhr ein 34-jähriger Russe am Donnerstag gegen 18.50 Uhr auf der Tölzer Straße in Richtung Holzkirchen.

Aus noch ungeklärter Ursache verzog er seinen geleasten Audi auf Höhe des Friedhofs nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Traktor eines 60-jährigen Sindeldorfers, der nach Kurzenberg unterwegs war.

Beide Beteiligten blieben unverletzt, allerdings mussten der Audi und der Traktor der Marke John Deere abgeschleppt werden. Den Schaden am Audi schätzt die Polizei auf rund 20 000 Euro, den am Traktor auf etwa 5000 Euro.