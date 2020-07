31-Jährige mit Kopfwunde aufgefunden - Wurde sie verprügelt?

Der Fall gibt noch Rätsel auf. Am Sonntagmorgen wurde eine 31-Jährige betrunken und mit blutender Kopfwunde aufgefunden. Die Polizei ermittelt.

Fall einer mutmaßlichen gefährlichen Körperverletzung sucht die Polizei Zeugen. Opfer ist eine 31-jährige Frau aus Tacherting. Diese wurde am Sonntagmorgen an der Tölzer Straße in Großhartpenning mit einer blutenden Kopfwunde aufgefunden. Dem Polizeibericht zufolge nahm eine Anwohnerin die stark alkoholisierte Frau bei sich auf und rief die Polizei. Wer ihr die Verletzung zugefügt hatte, wollte oder konnte die Dame nicht sagen. Die Polizei ermittelt und bittet unter Rufnummer 0 80 24 / 9 07 40 um Hinweise von Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag in Großhartpenning entsprechende Beobachtungen gemacht haben.

