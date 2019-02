Auf der A8: Betrunkener fährt in Leitplanke und wird einige Kilometer später gestoppt

Nach einer durchzechten Partynacht hat ein 42-Jähriger auf der A8 einen Unfall gebaut. Die Polizei zog ihn wenig später aus dem Verkehr - und machte eine kuriose Entdeckung.

Holzkirchen – Besoffen und ohne Führerschein hat sich ein 42-Jähriger gestern nach einer Partynacht in München hinters Steuer gesetzt – und prompt einen Unfall auf der A 8 bei Holzkirchen gebaut. Der Mann hielt jedoch nicht an, sondern fuhr weiter.

Andere Autofahrer meldeten der Polizei gegen 7.50 Uhr, dass ein Pkw bei der Rastanlage Holzkirchen Süd in Fahrtrichtung Salzburg gegen die Mittelleitplanke geprallt war. Wie die Verkehrspolizei Rosenheim meldet, war nur bekannt, dass es ein Auto mit Rosenheimer Kennzeichen und zwei orangen Aufklebern am Heck war. Kurze Zeit später hielt eine Streife der Verkehrspolizei am Autobahndreieck Inntal einen Citroen Xsara an, auf den die Beschreibung zutraf.

Auf der Dienststelle zeigte sich, warum der 42-Jährige wohl in die Leitplanke geprallt war: Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Laut Polizei hatte der Mann die Nacht mit einem Bekannten in München verbracht.

Doch damit nicht genug: Einen Führerschein konnte er ebenfalls nicht vorweisen. Nachdem ihm ein Arzt Blut abgenommen hatte und die Polizeibeamten ihm den Autoschlüssel abgenommen hatten, durfte er nach Hause. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

