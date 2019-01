Alte Post: Darum sperrt der Gasthof für zwei Monate zu

Für gut zwei Monate bleibt die Küche in der Alten Post in Holzkirchen kalt. Der Traditionsgasthof sperrt zu. Das steckt dahinter.

Holzkirchen – Der Holzkirchner Gasthof Alte Post, der größte Gastronomiebetrieb am Ort, plant im Frühjahr eine umfangreiche Modernisierung. Wie Geschäftsführer Udo Falke auf Anfrage mitteilt, wird der Küchenbereich völlig neu gestaltet; gleichzeitig werden auch neun Gästezimmer renoviert. Der Gasthof bleibt während der Arbeiten etwa zwei Monate geschlossen. Der Hotelbetrieb läuft weiter.

Die Küche der Traditionsgaststätte, die aus den 80er-Jahren stammt, wird laut Falke komplett erneuert, samt aller Leitungen. „Wir verbessern die Energieeffizienz“, erklärt Falke. Gleichzeitig wird die Küche so zugeschnitten, dass sie effiziente, zeitsparende Arbeitsabläufe ermöglicht. Ein wichtiger Aspekt, betont der Geschäftsführer, „denn gutes Personal zu finden, wird immer schwieriger“.

Da die Handwerker ohnehin schon im Haus sind, entschloss sich der Familienbetrieb, parallel zum Küchenneubau die Modernisierung einiger Hotelzimmer anzupacken. Laut Falke sollen neun Zimmer im dritten Stock eine Rundum-Renovierung erhalten. „Das werden komplett neue Räume, inklusive der Bäder“, sagt Falke.

Die Renovierungs-Arbeiten in der Alten Post beginnen voraussichtlich gleich nach den Osterfeiertagen am Dienstag, 23. April. Am Ostermontag wird noch einmal aufgetischt; danach müssen sich viele Stammgäste wohl bis Mitte Juni gedulden, ehe sie wieder in der Alten Post essen können. Trotz der Baustellen läuft der Hotelbetrieb mit Frühstücksbereich ohne Unterbrechung weiter.

Die Traditionsgaststätte in der Holzkirchner Ortsmitte blickt auf eine über 400-jährige Geschichte zurück.

Anno 1974 übernahmen Hermann und Carola Hieber den Gaststättenbetrieb; unter ihrer Führung entstand 1982 der Hotelneubau. Seit dem Jahr 1997 kümmert sich ihre Tochter Gabriele Falke mit ihrem Mann Udo um das Wohl der Gäste.

