Am Geschäft lag es nicht: Darum schließt Mode Fremerey 

Das Ende eines Traditionsgeschäfts: Das Holzkirchner Modehaus Fremerey schließt nach 40 Jahren. Das steckt dahinter.

Holzkirchen– Es hat Thomas Fremerey arg gebeutelt im vergangenen Jahr. Erst eine Augenerkrankung, die chronisch wurde und im schlimmsten Fall zur Erblindung führen kann, dann ein Motorradunfall im vergangenen September. „Dieser Unfall war das Zünglein an der Waage“, erklärt Fremerey. „Mir wurde klar, dass die Gesundheit vorgeht.“ Also fällte er schweren Herzens eine Entscheidung. Er und seine Frau Renate schließen ihr Modegeschäft an der Münchner Straße – nach 40 Jahren.

Der 68-jährige Modespezialist hatte sich den Standort Holzkirchen ganz bewusst herausgesucht. „Die Entwicklung hier hat mir Recht gegeben“, sagt er. Damals habe es zwei Kindergärten und eine Schule gegeben. Das sehe heute ganz anders aus. „Auch die Industrie boomt“, weiß Fremerey. Also gute Voraussetzungen für den Einzelhandel in der Marktgemeinde.

Das Modehaus eröffnete vor 40 Jahren in der Erlkamer Straße. 2012 zog die Fremerey an die Münchner Straße 7 um. 1983 eröffnete das Ehepaar ein weiteres Modegeschäft in Holzkirchen. „Ella“ am Oscar-von-Miller-Ring 1 sprach vor allem die jüngere Zielgruppe an. 2016 überließen die Fremereys den Laden Simone Fußnagel, die dort jetzt das Modegeschäft „Simode“ betreibt. Zwei Dependancen in Wolfratshausen und Miesbach gab das Ehepaar vor zwei beziehungsweise drei Jahren auf.

Internetanbieter stellten laut Thomas Fremerey nie eine ernsthafte Bedrohung für sein Modegeschäft dar. „Bei uns wurde ja die Beratung großgeschrieben. Die bekommt man im Internet nicht.“ Schon in München sehe es anders aus. „Da ist man ja verloren und kann im Grunde direkt im Internet kaufen“, meint Fremerey. Seine Kundschaft habe zu 40 Prozent aus Holzkirchnern bestanden. Der Rest sei aus dem Landkreis Miesbach und aus München gekommen. „Viele Kundinnen haben direkt ein ganzes Outfit gekauft“, sagt Fremerey.

Er ist dankbar für die Ortsentwicklung und das Engagement der Marktgemeinde für den ansässigen Einzelhandel. „Eva Schmitz unterstützt uns als Standortförderin, wo es nur geht.“ Es gebe immer wieder gute Ideen, aber der Einzelhandel müsse hier noch enger zusammenstehen und sich vom Konkurrenzdenken verabschieden“, fordert Fremerey.

Jetzt macht sich das Ehepaar mithilfe einer Unternehmensberatung auf die Suche nach einem geeigneten Nachfolger. „Unser Geschäft ist eine ‚gmahde Wiesn‘“, ist Thomas Fremerey überzeugt. Der neue Inhaber könne nicht nur seine Marken übernehmen, sondern auch das Personal aus derzeit fünf Teilzeitkräften. „Wir sind es unseren Stammkunden schuldig, die bestmögliche Lösung zu finden und sind offen für Ideen und Anregungen“, sagt Fremerey.

Was seinen Ruhestand angeht, steht die Gesundheit an erster Stelle. „Ich muss jetzt erst einmal meine Beweglichkeit so gut es geht wiederherstellen und dann sehe ich weiter.“ Er habe Angebote für eine Tätigkeit als Berater für Existenzgründer. „Das könnte interessant für mich sein, ist aber momentan noch sehr weit weg“, sagt der 68-jährige Einzelhändler.

Jetzt stehen erst einmal der Räumungsverkauf und die Abwicklung der Geschäftsaufgabe an. Einig sind sich Thomas und Renate Fremerey, wenn sie auf die vergangenen 40 Jahre zurückschauen. „Die Zeit hier in Holzkirchen war sehr schön. Wenn wir jung wären, würden wir es wieder tun.“

Kathrin Suda