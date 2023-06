Am Montag wird Marktplatz zur Einbahnstraße

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Die Schilder stehen schon, sind aber noch ungültig: Am Montag ändert sich das, und der Marktplatz ist nur noch in Richtung Herdergarten befahrbar. © thomas Plettenberg

Ab Montag gilt auf dem Holzkirchner Marktplatz die Einbahnregelung. Die Gemeinde prüft, ob das negative Auswirkungen hat - um die Anordnung gegebenenfalls zu kassieren.

Holzkirchen – Jetzt ist es soweit: Am Montag, 19. Juni, wird der Marktplatz zur Einbahnstraße. Dann darf die Straße vor dem Rathaus nur noch von der Münchner Straße in Richtung Herdergarten befahren werden – mit Ausnahme von Radlern, die weiterhin in beide Richtungen fahren dürfen.

Wie berichtet, hatte der Gemeinderat die Einbahnstraßenregelung im Januar beschlossen. Ziel ist, den Verkehr im Ortszentrum deutlich zu reduzieren. Viele Holzkirchner wünschen sich eigentlich einen komplett autofreien Marktplatz, wie im Zuge des Bürgerbeteiligungsverfahrens deutlich geworden war. Auch der von der Gemeinde beauftragte Stadtplaner hatte dazu geraten. Doch dem stehen Einwände der Feuerwehr entgegen, die aus Sicherheitsgründen nicht über eine Fußgängerzone einrücken will. Den Umweg über die Frühlingstraße erachtet die Feuerwehr im Ernstfall als zu riskant, da er länger dauert. Die Einbahnstraße stellt somit einen Kompromiss dar.

Wie berichtet, hätte die neue Regelung eigentlich bereits vor Ostern inkrafttreten sollen. Doch das Verfahren in den Ämtern zog sich in die Länge, weshalb die Schilder, die der Bauhof zwischenzeitlich längst aufgestellt hatte, zunächst noch als ungültig markiert werden mussten.

Auf Beschluss des Gemeinderates hin gilt die Einbahnstraße vorerst als Modellprojekt. Das bedeutet, dass ihre Auswirkungen evaluiert werden müssen. Sollte sich herausstellen, dass beispielsweise die Frühlingstraße dadurch zu stark belastet wird, kann der Gemeinderat die Anordnung kassieren. Mitte November 2023 befasst sich der Orts- und Verkehrsplanungsausschuss mit den Ergebnissen der Evaluierung.

Wie berichtet, zählt Hubert Müller (FWG) zu den Skeptikern, da er mit mehr, statt mit weniger Verkehr durch die Regelung rechnet. Auch Sebastian Franz (CSU) hatte sich in der Januarsitzung des Gemeinderats skeptisch geäußert: Nicht nur das Ein-, sondern auch das Ausrücken der Feuerwehr müssen gewährleistet sein. Die Alternativstraßen seien hierfür aber zu eng.

