Holzkirchen: Am Sonntag Kerzen entzünden für den Frieden

Gegen den Krieg in der Ukraine und für den Frieden will eine Aktion am Sonntagabend in Holzkirchen ein leuchtendes Zeichen setzen (Symbolbild) © Maurizio Gambarini/dpa

Ein leuchtendes Zeichen setzen gegen den Krieg in der Ukraine und für den Frieden: Dazu ruft an diesem Sonntagabend eine Aktion vor dem Kultur im Oberbräu in Holzkirchen auf.

Holzkirchen – Ein Zeichen setzen, für den Zusammenhalt mit den Menschen in der Ukraine und gegen den Krieg, den der russische Präsident führt: Dazu lädt das Team des Kultur im Oberbräu für Sonntag, 6. März 2022, ein. Auf dem Vorplatz des Holzkirchner Kulturhauses werden um 19.30 Uhr Lichter für den Frieden entzündet. Alle, die der Krieg in der Ukraine bewegt und die das friedliche Miteinander schätzen, sind mit eigenen Kerzen willkommen. Die Veranstaltungstechniker von „Laut und Hell“ aus Weyarn sorgen dafür, dass das Gebäude zur Aktion passend illuminiert wird, teilt Alexander Harlander vom Kultur im Oberbräu mit.

Der Termin am Sonntag ist nicht ganz zufällig gewählt: An dem Abend findet die erste Kulturveranstaltung nach vier Monaten Corona-Pause statt, ab 18 Uhr tritt Kabarettist Holger Paetz auf. „Wir wollten aber nicht das Haus öffnen und zur Tagesordnung übergehen“, erklärt Harlander. Zu nah gehen die Bilder vom Angriff auf die Ukraine, zu tief sitzt der Schreck über den russischen Angriffskrieg in Europa und die Drohgebärden Wladimir Putins. „Anfangs war jeder in Schockstarre“, meint Harlander. „Jetzt ist der Punkt gekommen, an dem die Menschen nach draußen müssen mit ihren Sorgen.“

Reden sind bei der Aktion „Lichter für den Frieden“ nicht vorgesehen. Aber das Zusammentreffen mit Menschen, denen es ähnlich gehe, biete die Gelegenheit zum Austausch. „Viele erleben, dass man schwer damit umgehen kann“, sagt Harlander. „Im Austausch miteinander kann man die Unsicherheit und Fassungslosigkeit versuchen in Worte zu packen.“ Und ein Zeichen setzen für den Frieden.

