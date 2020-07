Ampeln bleiben aus

Die Ampeln an der Münchner Straße in Holzkirchen bleiben auch künftig nachts ausgeschalten. Auch, weil die meisten Autofahrer sich an die Regeln halten.

Holzkirchen – Die Geschwindigkeitsmessungen, die die Marktgemeinde heuer im Frühjahr am Oskar-von-Miller-Platz in Holzkirchen vornahm, fielen moderater aus als gedacht. Das berichtete Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) jetzt im Verkehrsausschuss des Gemeinderats.

Wie Johann Bachhuber vom Ordnungsamt erläuterte, waren 85 Prozent der gemessenen Fahrzeuge nicht schneller als 46 Stundenkilometer – bei erlaubten Tempo 50. Bachhuber berichtete von lediglich „einem Ausreißer“, der mit 89 km/h unterwegs war. „Es ist Gott sei Dank nicht so schlimm, wie es sein könnte“, sagte Bachhuber. Das zeige, dass die objektive Realität an dem Verkehrsknotenpunkt anders aussehe als die gefühlte, ergänzte Schmid. Auch das Landratsamt, mit dem die Gemeinde Rücksprache gehalten hatte, habe keinen akuten Handlungsbedarf an der Stelle gesehen.

Keine Veränderung wird es ferner an den Ampeln an der Münchner Straße geben, erklärte Schmid. Die SPD hatte angefragt, ob man die Ampelschaltungen – die Lichter gehen abends aus – nicht verlängern oder per Drücker auch zu später Stunde aktivieren könne (wir berichteten). Eine Rücksprache mit dem Staatlichen Bauamt Rosenheim habe ergeben, dass der Vorschlag nicht sinnvoll sei, erklärte Bachhuber. Weil nach einem Knopfdruck bis zu einer Minute vergehe, würden die meisten Fußgänger nachts nicht an der Ampel warten, bis es grün wird, sondern einfach so über die Straße gehen. Zumal das Verkehrsaufkommen um die Uhrzeit nicht so hoch sei. Auch die Polizei sehe hier keine Notwendigkeit zu handeln. Karl Bär (Grüne) zeigte sich enttäuscht. Das Argument, dass man Ampeln heutzutage nicht anders programmieren könne, hielt er für „aus der Zeit gefallen“.