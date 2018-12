AOK zieht ins Gewerbegebiet

Während andernorts Geschäftsstellen geschlossen werden, vergrößert sich die AOK in Holzkirchen. Dafür ist die Versicherung umgezogen.

Holzkirchen – DieAOK in Holzkirchen ist umgezogen und hat sich vergrößert. Viele Jahre war die gesetzliche Krankenkasse in der Miesbacher Straße 5 zuhause, jetzt ist die Geschäftsstelle im Gewerbegebiet-Ost gelandet: Die neuen Büros am Rudolf-Diesel-Ring 23 – etwa 150 Meter neben Aldi in Richtung Ortsausgang (Nordspange) – wurden am Montag eingeweiht.

Entscheidend war, dass der Platz nicht mehr gereicht hat. Nach der Schließung der Geschäftsstelle in Tegernsee vor wenigen Wochen, die von der AOK mit „stark sinkender Kundenfrequenz“ begründet worden war, wechselte das dortige Personal an die Standorte Miesbach und Holzkirchen. Die vergrößerte Belegschaft in Holzkirchen brauchte entsprechend mehr Raum.

Anders als in Tegernsee verzeichnet die für den Landkreis zuständige AOK Direktion Bad Tölz im Raum Holzkirchen offenbar größere Nachfrage. „Wir reagieren auf steigende Kundenkontakte auch mit erweiterten Öffnungszeiten“, sagt der stellvertretende Direktor Wolfgang Morlang. „Die neuen Räume bieten außerdem mehr Beraterplätze.“ Insgesamt arbeiten bis zu neun Mitarbeiter in den neuen AOK-Büros. Im Landkreis Miesbach sind 29 000 Menschen bei der AOK versichert.

Geöffnet ist die Geschäftsstelle im Gewerbegebiet von Montag bis Freitag jeweils ab 8 Uhr. Am Montag und Dienstag ist Geschäftsschluss um 16.30 Uhr, am Mittwoch um 13 Uhr, am Donnerstag erst um 17.30 Uhr und freitags um 15 Uhr.

