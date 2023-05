An der Aral-Tankstelle: Auto brennt

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Als die Feuerwehr an der Aral-Tankstelle eintraf, waren die Flammen schon gelöscht. © Stefan Markl

Das hätte schlimme Folgen haben können: Ausgerechnet an einer Tankstelle hat eine 42-Jährige angehalten, nachdem Rauch aus dem Motorraum gestiegen war.

Holzkirchen - Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Donnerstagabend, 17.30 Uhr, an der Miesbacher Straße auf Holzkirchner Flur. Kaum hatte die Frau aus dem Raum Bad Tölz an der Aral-Tankstelle angehalten, schlugen Flammen aus dem Motorraum. Nach Angaben eines Tankstellen-Mitarbeiters löschte das Personal der Tankstelle den Brand mit sofort mit eigenen Feuerlöschern. Deshalb griffen die Flammen weder auf den Innenraum des Autos noch auf die Tankstelle über.

Die alarmierte Feuerwehr löschte die letzten Glutnester und rückte anschließend wieder vom Einsatzort ab. Am Wagen ist ein geschätzter Sachschaden von rund 3.000 Euro entstanden.

