Auf Bäckerei-Parkplatz: BMW  beschädigt - Übeltäter haut ab

Ein Unbekannter hat auf dem Parkplatz der Bäckerei Kuhn am HEP einen BMW angefahren. Statt einen Zettel zu hinterlassen, machte er sich aus dem Staub. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Holzkirchen - Eine 64-jährige Unterhachingerin hat ihren weißen BMW X1 am Montag zwischen 10.45 Uhr und 14.15 Uhr auf dem Kundenparkplatz der Bäckerei Kuhn im Lechlweg in Holzkirchen. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, musste die 64-Jährige eine Beschädigung an ihrem Fahrzeug, oberhalb des linken hinteren Kotflügels, feststellen.

Einen Zettel hatte der Verursacher des Unfalls nicht an dem Fahrzeug hinterlassen. Somit werden nun Zeugen gesucht, die den Unfall gesehen haben. Diese können sich unter der Telefonnummer 08024/90740 melden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 700 Euro

mm

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa / Malte Christians