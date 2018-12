Auf neuen Wegen: Das ist heuer neu auf dem Föchinger Christkindlmarkt

Bereits zum fünften Mal richten die Ortsvereine an diesem Wochenende den Föchinger Christkindlmarkt aus. Dabei gibt es eine große Neuerung.

Föching – Der Föchinger Christkindlmarkt und der Föchinger Hof gehörten zusammen wie Glühwein und Spekulatius oder Schupfnudeln und Kraut. Heuer, bei der fünften Auflage des Markts, gehen beide getrennte Wege – zumindest teilweise.

Zwar bauen die Ortsvereine ihre Standl für das vorweihnachtliche Treiben am Sonntag, 9. Dezember, ab 10 Uhr wie gewohnt rund um die Wirtschaft auf. Die Kunsthandwerker weichen jedoch in die benachbarte Turnhalle aus, nachdem der neue Wirt Steven Kellner den großen Saal des Gasthauses, in dem sie sonst ihre Waren ausgestellt haben, derzeit umbaut. Und dabei bleibt es in den kommenden Jahren auch.

Wegen der Umbauten ist im Saal künftig kein Platz mehr für Maler, Schreiner & Co. „Der Christkindlmarkt findet nie wieder im Föchinger Hof statt“, sagt Michael Wohlschläger, der Sprecher der Dorfgemeinschaft, die den Markt organisiert. Die Toiletten des Lokals könne man ab nächstem Jahr zwar wieder nutzen, aber der Schwerpunkt verlagert sich.

Der Christkindlmarkt kapselt sich also ab vom ehemaligen Föchinger Hof, der bald Tasty Gorilla heißt. Wohlschläger sieht trotz vereinzelter „Schwierigkeiten“, die die Umstellung mit sich bringt, die Vorteile. Durch den Umzug der Kunsthandwerker in die Turnhalle haben diese mehr Ausstellungsfläche, was neue Optionen mit sich bringt. „Dadurch, dass die Halle beheizt ist, können sie vor Ort vielleicht sogar ihre Waren produzieren“, sagt Wohlschläger. Im Wohlig-Warmen werden heuer auch erstmals Kaffee und Kuchen serviert, auf der Bühne treten unter anderem die Goldreifmuse mit Gesang und die Bernard Dirndln auf.

Draußen, rund um die Wirtschaft, erwarten die Besucher hingegen traditionell die sechs Ortsvereine an ihren Standln. Und jeder serviert – neben kulinarischen Schmankerln wie Chili con Carne und hausgemachter Gulaschsuppe – eine andere Glühwein-Leckerei. Die Sportfreunde Föching locken mit Apfelpunsch, der Burschenverein Föching-Fellach mit hochprozentiger Feuerzangenbowle.

Während in der Turnhalle die Kunsthandwerker um 20 Uhr zusammenpacken, dürfte es sich am Burschen-Standl – die Erfahrung zeigt’s – noch zu später Stunde drängen. „Wir haben offen, so lange Gäste da sind“, sagt der Zweite Vorsitzende Wohlschläger und fügt mit einem verschmitzten Grinsen an: „Da passen wir uns unserem Publikum an.“ Auf die jüngeren Gäste, die früher ins Bett müssen, wartet derweil eine lebende Krippe mit Esel, Schafen und einem Ochsen. Also (fast) alles wie immer.

fp

Kinder-Christkindlmarkt

Für die Kleinen findet am Sonntag, 9. Dezember, ebenfalls in Föching ein Kinder Christkindlmarkt statt. Im Innenhof des Montessori Kinderhauses können sie von 14.30 bis 17.30 Uhr Weihnachtsdeko basteln und im Märchenzelt spannenden Geschichten lauschen. Als besonderes Highlight wartet ein Spielzeugbasar von Kindern für Kinder.