Holzkirchen: Auto auf dem Hagebau-Parkplatz zerkratz - Polizei sucht Zeugen

Auf dem Hagebau-Parkplatz in Holzkirchen wurde ein Auto zerkratzt. Der Kratzer ist 140 Zentimeter lang. Die Polizei sucht Zeugen.

Das meldet die Polizei über den Vorfall: Am Freitag wurde auf dem Parkplatz des Hagebaumarkts im Gewerbegebiet Ost in Holzkirchen ein weißer VW Tiguan beschädigt. Der Pkw stand von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr auf dem Parkplatz. In dieser Zeit hat ein bislang Unbekannter die rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Kratzer ist ca. 140 cm lang und zieht sich vom hinteren rechten Radkasten bis zur hinteren rechten Tür. Der Sachschaden wird auf 1.500,- Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Holzkirchen, Tel. 08024/9074-0.

