Holzkirchen: Lkw „schaukelt“ ohne Bremsen auf A8 - Folgen „will man sich nicht ausmalen“

Gespann zu schwer

Von Jonas Napiletzki schließen

Der Fahrer eines Lkw mit Anhänger konnte sein Gespann kaum mehr gerade auf der Fahrbahn halten. Auch ein kontrolliertes Abbremsen wäre nicht mehr möglich gewesen.

Holzkirchen - Der Autobahnpolizei Holzkirchen ist am Samstag, 17. Dezember, gegen 15 Uhr ein kroatischer Lkw mit Anhänger zwischen Brunnthal und Holzkirchen aufgefallen, der „gemächlich in Richtung Süden schwankte“. Nach Angaben der Polizei sei es dem Fahrer sichtlich schwergefallen, das Gespann einigermaßen gerade auf der Fahrbahn zu halten. „Bei der anschließenden Kontrolle kam dann einiges zum Vorschein, was zumindest das Fahrverhalten erklärte.“

Auflaufbremse, Feststellbremse und Beleuchtung defekt

So war das Gesamtgewicht des Gespanns um 46 Prozent überschritten, die Anhängelast um 29 Prozent. Dies sei ursächlich für die „schaukelnde Fahrweise“ gewesen, berichtet ein Sprecher der Polizei. Bei der anschließenden technischen Kontrolle habe es den Beamten „die Sprache verschlagen“ - es sei noch einiges festgestellt worden.

Sowohl die Auflaufbremse als auch die Feststellbremse des Anhängers seien gänzlich ohne Wirkung gewesen. „Die Beleuchtung des Anhängers war ebenfalls ohne Funktion.“ Ein kontrolliertes Abbremsen des völlig überladenen Gespanns wäre nicht mehr möglich gewesen, urteilen die Beamten. „Die Folgen einer Gefahrenbremsung will man sich hier gar nicht ausmalen.“

Keine Fahrerlaubnis für den Anhänger

Als der 49-jährige Kroate nach längerem Suchen seinen Führerschein gefunden hatte, habe sich zudem herausgestellt, dass er das Gespann gar nicht hätte fahren dürfen. „Die erforderliche Führerscheinklasse für den Anhänger besaß er nicht.“

Die Fahrt endete für ihn in Holzkirchen. Der Fahrer hinterlegte eine Sicherheitsleistung in Höhe von 800 Euro und konnte als Be3ifahrer bei einem Bekannten die Fahrt nach Kroatien fortführen. „Das marode Lkw-Gespann wird wohl noch länger in Holzkirchen verweilen.“

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.