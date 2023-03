Autofahrer übersieht Passantin

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Der Unfall an der Münchner Straße in Holzkirchen ist glimpflich ausgegangen (Symbolbild). © Imago/ Fotostand/ Gelhot

Das ist noch einmal glimpflich ausgegangen: Ein Münchner ist beim Ausfahren aus einer Hofeinfahrt einer Passantin über den Fuß gefahren. Zum Glück wurde die Seniorin nur leicht verletzt.

Holzkirchen - Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich das Unglück am Mittwoch, 15. März um 12.44 Uhr. Der 49-jährige Münchner fuhr aus einer Hofeinfahrt auf die Münchner Straße - und übersah dabei die 74-Jährige auf dem Gehweg. Ihr rechter Fuß geriet unter das Vorderrad des Wagens. Sie erlitt dadurch zum Glück nur leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte sie noch am Unfallort. Der Sachschaden am Schuh der Seniorin beläuft sich laut Polizei auf etwa 50 Euro.

